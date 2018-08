Kräutermarkt war wieder voller Erfolg

Aus unserem Archiv

Baumholder

Es war so schön gedacht: Eröffnung des Kulturzentrums im warmen Frühling bei Sonnenschein, einen Tag später dann Kräutermarkt, der viele Leute in die Stadt und somit auch zum Goldenen Engel lockt. Doch im Leben kommt es meistens anders. Die Sonne schien zwar wie bestellt, und warm war es nach dem ungemütlichen Vatertag auch wieder, allein die Pforten des Goldenen Engels blieben verschlossen – die Eröffnung war schon vor einigen Monaten in den September verschoben worden. Die zwölfte Auflage des Kräutermarkts machte derweil dem Ruf der Veranstaltung alle Ehre: Zahlreiche Besucher bevölkerten die Hauptstraße und den Place de Warcq, wo mehr als 30 Standbetreiber ihre Waren anboten.