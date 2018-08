Kooperation: Drei VGs vor und hinter dem Wald wollen Tourismusbündnis schmieden

Gemeinsam geht’s besser: Drei Verbandsgemeinden aus drei unterschiedlichen Kreisen „vor und hinter dem Wald“, die alle zur Nationalparkregion gehören, wollen in Sachen Tourismus näher zusammenrücken. Die Verwaltungschefs aus Birkenfeld, Thalfang und Hermeskeil, die Bürgermeister Bernhard Alscher, Marc Hüllenkremer sowie der Beauftragte Hartmut Heck, haben am Donnerstagabend im Hunsrückhaus am Erbeskopf eine Vereinbarung unterzeichnet, mit der sie formell ihr Interesse an einer verstärkten Kooperation bekunden.

Den Urlaubsgästen ist es völlig egal, ob sie sich in der Nationalparkregion „vor oder hinterm Wald“ aufhalten. Deshalb haben (von rechts) die Bürgermeister Bernhard Alscher aus Birkenfeld, Marc Hüllenkremer aus Thalfang und der Hermeskeiler Beauftragte Hartmut Heck vor dem Hunsrückhaus am Erbeskopf eine Vereinbarung unterzeichnet, mit der die drei VGs ihre touristische Zusammenarbeit intensivieren wollen.

Foto: Axel Munsteiner

Gemäß der 2015 erstellten rheinland-pfälzischen Tourismusstrategie ist dabei der Aufbau eines sogenannten Tourismus-Service-Centers (TSC) angedacht, der per Definition auf lokaler Ebene landesweit einheitlich definierte Kernaufgaben lokaler Ebene übernehmen soll. Dabei geht es aber nicht darum, die bisherigen Tourist-Informationen (TI) in Birkenfeld, Hermeskeil, Thalfang und im Hunsrückhaus organisatorisch in einer Gesellschaft zusammenfassen. „Das empfehlen wir nicht“, betonte Alexander Schuler von der BTE Tourismus und Regionalberatung, der im Auftrag der drei VGs eine Machbarkeitsstudie für den nun anlaufenden TSC-Prozess erstellt hatte und diese am Donnerstag am Fuß des Erbeskopfs vorstellte. Die Kosten für die BTE-Untersuchung beliefen sich bei einer 80-Prozent-Förderung des Landes auf 35.000 Euro.

Keine zusätzlichen Kosten

Explizit wies Schuler auch darauf hin, dass mit der Kooperation nicht beabsichtigt wird, dass im Vergleich zum Status Quo „mehr Geld in den Topf geworfen wird und zusätzliche Kosten anfallen“. Ihr vorhandenes Personal – insgesamt sind in den drei Verbandsgemeinden 14 Mitarbeiter im Bereich des Fremdenverkehrs beschäftigt, was angesichts einiger Halbtagskräfte aber nur 7,5 Vollzeitstellen entspricht – und die bestehenden Ressourcen wollen die neuen Partner aber effizienter einsetzen und durch eine verstärkte systematisch geregelte Zusammenarbeit Synergieeffekte schaffen.

Schon seit einiger Zeit haben die Fremdenverkehrsfachleute der drei VGs ihren Austausch intensiviert. Die TI-Leiter Sandra Wenz (Birkenfeld), Julia Bisdorf (Hermeskeil) und Daniel Thiel (Thalfang) kommen zu regelmäßigen Treffen zusammen, mit der jüngst veröffentlichten Broschüre „Wuff! Freizeit im Hun(d)srück“, die Hundebesitzern Tipps und Infos für Freizeit- und Gastronomieangebote in der Region gibt, haben sie ein erstes Gemeinschaftsprojekt auf die Beine gestellt (die NZ berichtete).

Aber dabei soll es natürlich nicht bleiben: „Wir stehen erst am Anfang eines Prozesses und haben nun den ersten Impuls gegeben. Jetzt geht es darum, konkrete Ideen zu entwickeln und festzulegen, auf welchen Feldern man stärker zusammenarbeiten kann“, sagte Schuler. Einige Vorschläge wie gemeinsamen Prospektversand, Schulungen oder ein aufeinander abgestimmtes Vorgehen bei der Zusammenstellung von Urlaubsangeboten, die Gäste unterschiedlicher Zielgruppen zu verschiedenen Themen buchen können, beziehungsweise bei Presseanfragen machte der Experte bereits.

Und auch Alscher nannte im Anschluss im NZ-Gespräch denkbare Ansätze für eine Kooperation. „Bisher ist es so, dass unsere Touristiker eierlegende Wollmilchsäue sind, und jeder alles macht. Deshalb ist eine Spezialisierung sinnvoll“, sagte Alscher und nannte ein konkretes Beispiel. In der Birkenfelder TI gibt es eine Mitarbeiterin, die in der Zertifizierung von Gastgeberbetrieben besonders geschult ist. Diese Aufgabe könnte sie in Zukunft auch in Pensionen und Ferienwohnungen in den VG Thalfang und Hermeskeil übernehmen, während im Gegenzug TI-Mitarbeiter vom „hinterm Wald“ auch im Birkenfelder Land tätig werden.

Offen für weitere Partner

Alscher betont zudem im Einklang mit den vorherigen Ausführungen Schulers, „dass wir drei VGs uns nicht als geschlossene Gesellschaft verstehen“. Auf lange Sicht wäre eine engere Zusammenarbeit auch mit den anderen VGs in der Nationalparkregion wünschenswert. Idar-Oberstein und Herrstein haben den TSC-Prozess bereits hinter sich und sich mit einer Zweckvereinbarung, die im Vergleich zur Interessensbekundung einen verbindlicheren Charakter hat, zum Edelsteinland zusammengeschlossen. Eine intensivere Kooperation mit diesen beiden Partnern bezeichnete Schuler ebenso wie mit Baumholder, Rhaunen, Morbach sowie Nohfelden und Nonnweiler als „naheliegenden nächsten Schritt“, woraus sich dann auf lokaler Ebene die TSC-Nationalparkregion entwickeln könnte.

Die jetzt unterzeichnete Interessenbekundung zur interkommunalen Zusammenarbeit zwischen Birkenfeld, Hermeskeil und Thalfang tritt offiziell am 1. Juli in Kraft und läuft vorerst bis Ende 2019. Grund dafür ist die Kommunalreform. Denn insbesondere bei der VG Thalfang ist weiter unklar, wohin die Reise geht und zu welchem Zeitpunkt welche Orte in die VG Hermeskeil beziehungsweise nach Morbach wechseln.

Wichtiger Wirtschaftsfaktor

Alexander Schuler begrüßte aber ausdrücklich, dass sich die drei VGs dazu entschlossen haben, „nicht zu warten, bis die politischen Überlegungen bei der Kommunalreform abgeschlossen sind und schon jetzt zu handeln. Denn der Tourismus muss als wichtiger Wirtschaftsfaktor ja weiterlaufen und sollte sowohl für die Gastgeber als auch für die Urlauber effizienter gestaltet werden.“

Von unserem Redakteur

Axel Munsteiner