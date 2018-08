Konzert-Festival am Umwelt-Campus: Neun Bands stürmen am 26. Mai den grünen Hügel

Aus unserem Archiv

Hoppstädten-Weiersbach

Erst empfängt der Umwelt-Campus Birkenfeld (UCB) am Samstag, 26. Mai, zwischen 11 und 16 Uhr die Besucher zum Tag der offenen Tür, und direkt danach gibt es für Musikfans bis spät in die Nacht gehörig was auf die Ohren. Denn auf dem Gelände der Hochschule in Neubrücke geht die achte Auflage des Green-Hill-Festivals über die Bühne.