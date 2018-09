Konzert der Birkenfelder Sängervereinigung: Streicher garnierten Abend mit vier Chören

Aus unserem Archiv

Birkenfeld

„La bella polenta“ ist nicht das, was man auf den ersten Blick vermuten könnte: Nicht von der „Polente“, einem Jargonausdruck für die Polizei, sang der Gemischte Chor Dienstweiler in seinem Auftritt am Samstag im Georg-Wilhelm-Haus, sondern von einem Grießbrei, der offenbar gern in Italien gegessen wird – Polenta eben. Das Lied handelt von den Zutaten für diesen Brei, und weil die im Lied auf Italienisch gesungen werden, zeichnete sie der Chor auf Papier und präsentierte sie dem Publikum als Skizze. Das Stück ist eins der bekanntesten italienischen Volkslieder. Auch die Zuhörer im Georg-Wilhelm-Haus schätzten das Lied: Es gab reichlich Applaus für die Gruppe aus Dienstweiler.