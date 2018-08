Kommission bereitet Spendenverteilung vor

Die Solidarität mit den Hochwasser- und Starkregenopfern im gesamten Kreis Birkenfeld ist riesengroß. Mehr als 220.000 Euro sind bislang auf den Spendenkonten des Landkreises, der beiden Verbandsgemeinden Herrstein und Rhaunen sowie des DRK eingegangen.

Auch die Waldmühle bei Fischbach wurde mit Wasser, Matsch und Geröll überflutet. Derzeit wird überlegt, wie den Opfern von Hochwasser und Starkregen im gesamten Kreis Birkenfeld geholfen werden kann.

Foto: Kornelia Doll

Das erfuhren Ortsbürgermeister der betroffenen Dörfer, Vertreter verschiedener Rettungsdienste und der beiden VG-Verwaltungen in einer eigens anberaumten Sitzung im Herrsteiner Wappensaal. Ziel von VG-Bürgermeister Uwe Weber und seinen Mitstreitern war es, die weiteren Hilfemaßnahmen zu koordinieren und einen Fahrplan zu erstellen, wie und wann die Spenden verteilt werden können und sollen.

Zunächst werden Karl-Georg Lind von der VG-Verwaltung Herrstein und Martin Hey von der Kreisverwaltung Birkenfeld einen Richtlinienkatalog für die Spendenvergabe erstellen. Dies soll bis Ende nächster Woche bewerkstelligt sein. Der Kreisausschuss wird sich in seiner Sitzung am Montag, 18. Juni, mit diesem Thema befassen und diese Richtlinien wohl verabschieden. Angestrebt wird weiterhin, dass die Anträge ab Montag, 25. Juni, an die Betroffenen herausgegeben werden können. Dies soll über die jeweiligen Ortsbürgermeister erfolgen. Eine Kommission, zu der Vertreter der Kreisverwaltung, Karl-Georg Lind, VG-Bürgermeister Uwe Weber (wird bei Bedarf von Rhaunens VG-Beauftragtem Georg Dräger vertreten) sowie Fischbachs Ortsbürgermeister Michael Hippeli und Herrsteins Ortsbürgermeister Eberhard Weber – eventuell noch ein oder zwei Mitglieder der Serviceclubs – gehören, wird sich mindestens einmal die Woche treffen und die Anträge in Absprache mit den Ortsbürgermeistern zügig bearbeiten. Anschließend soll das Geld den Geschädigten möglichst schnell ausgezahlt werden.

Derweil wurde im Innenministerium eine Koordinationsstelle eingerichtet, die alle Anfragen aus den diversen Landesministerien bündeln und kanalisieren soll. „Das hat den Vorteil, dass es nur wenig Reibungsverluste gibt“, sagte Weber. Zuweilen sei es vorgekommen, dass er binnen kürzester Zeit fünf Telefonate mit vier verschiedenen Ministerien und der Staatskanzlei führen musste (Bericht folgt).

Von unserem Redakteur

Andreas Nitsch