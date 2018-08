Kommandowechsel in der Artillerie: Der neue Chef ist schon lange Idar-Obersteiner

Aus unserem Archiv

Idar-Oberstein

Spätestens, als Oberst Fiepko Koolman am Ende im Transportpanzer Fuchs noch eine Runde über den Appellplatz in der Rilchenbergkaserne drehte, wird ihn die Wehmut gepackt werden. Am Donnerstag wurde der 61-Jährige als Leiter des Ausbildungsbereichs und General der Artillerie vor 300 Gästen in den Ruhestand verabschiedet.