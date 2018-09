Ist aufgrund eines Urteils des Bundessozialgerichts (BSG) die Schlaganfallversorgung in Rheinland-Pfalz akut gefährdet – unter anderem auch im Klinikum Idar-Oberstein? Krankenhäuser mit einer Stroke Unit müssen danach die Patienten in besonders schweren Fällen innerhalb von einer halben Stunde in eine Spezialklinik wie die Uniklinik Mainz transportieren können. Deutsche Krankenhausgesellschaft und Deutsche Schlaganfallgesellschaft (DSG) sind ebenso wie das Mainzer Gesundheitsministerium alarmiert und warnen eindringlich vor den Folgen durch die neue Regelung.

Aufgrund des Urteils zählt jetzt nicht mehr wie bisher nur die reine Flug- oder Fahrtzeit. Die Uhr tickt, sobald der behandelnde Arzt die Verlegung anordnet. Dann aber kann ein Hubschrauber ...

Lesezeit für diesen Artikel (792 Wörter): 3 Minuten, 26 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.