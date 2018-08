Kohl und Europa: gelungene Kombination

Die Sonne strahlte, und auch Geburtstagskind Armin Korpus – der Christdemokrat wurde am Mittwoch 65 Jahre alt – war sichtlich zufrieden: Idar-Oberstein hat seinen Helmut-Kohl-Platz. Vielmehr einen Helmut-Kohl-Europaplatz im Stadtteil Oberstein. Im kleinen Kreis folgte die offizielle Namensgebung vor der im Anschluss stattfindenden Stadtratssitzung.

Der Idar-Obersteiner Europlatz hat nun den Namenzusatz „Helmut Kohl“. Die Initiative war auf die CDU-Fraktion im Stadtrat zurückgegangen. Nach anfänglichen Diskussionen und Ablehnung gab es nun doch ein Miteinander. Auch SPD-Landratskandidat Jörg Petry (5. von links) war zu Gast. Foto: Hosser

Neben CDU-Stadtrats-Akteuren waren auch Landrat Matthias Schneider und OB Frank Frühauf sowie Bürgermeister Friedrich Marx und der SPD-Landratskandidat Jörg Petry mit dabei.

Für Korpus und Co. war die Umbenennung der friedliche Schlusspunkt einer recht emotionalen und kontroversen Debatte: Zeitnah nach der Beerdigung des am 16. Juni 2017 verstorbenen Helmut Kohl, ergriff die Idar-Obersteiner CDU die Initiative, den Platz „Auf der Idar“ im Stadtteil Oberstein nach dem Altkanzler zu benennen. Korpus legte für die Stadtratssitzung am 28. Juni 2017 einen Antrag vor, den er allerdings damals überraschend zurückzog: Einmütig sprach sich das Gremium dafür aus, den Vorschlag nach der Sommerpause zunächst im Haupt- und Finanzausschuss zu beraten. Korpus nahm die SPD-Fraktion in die Pflicht, da die Christdemokraten 1993 „ohne Wenn und Aber“ der Namensänderung des Bahnhofsvorplatzes in Willy-Brandt-Platz mitgetragen hätten. Mit 18 zu 12 Stimmen bei drei Enthaltungen beschloss der Idar-Obersteiner Stadtrat letztlich am 8. November 2017, den Europaplatz in Helmut-Kohl-Europaplatz umzubenennen.

OB Frühauf verwies bei der Umbenennung darauf, dass der ursprünglich für den 1. Juni vorgesehene Festakt aufgrund der Hochwasserkatastrophe verschoben wurde. Die damals für die Bewirtung der Gäste angedachte Summe wurde den Flutgeschädigten gespendet.

Korpus ging auf Kohls Verdienste und Vita ein: „Er war nicht nur langjähriger Bundeskanzler und Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz. Er war auch ein Mineralienfreund- und Sammler und hatte gute Kontakte zur Stadt und der Region. Dass er zudem auf dem Karstadt-Vorplatz eine Rede gehalten hat und eine Intergem eröffnete, sollte in diesem Zusammenhang nicht unerwähnt bleiben.“ 1984 besuchten ein deutscher Bundeskanzler und ein französischer Staatspräsident einen deutschen Soldatenfriedhof. „Kohl und Mitterrand standen in Verdun plötzlich Hand in Hand. Ein weiteres, unvergessenes und sehr einprägsames Bild. Als 1989 der Ostblock regelrecht auseinanderfiel, war Helmut Kohl der richtige Mann am richtigen Ort. Gekrönt wurde dann seine politische Laufbahn durch die Wiederherstellung der Deutschen Einheit 1989.“ Am 11. Dezember 1998 wurde zum Ehrenbürger Europas ernannt.

Die Umbenennung in Idar-Oberstein bedeute eine „gelungene Kombination mit großer Aussagekraft“. Die Kosten für den Schildertausch übernahm die CDU-Fraktion, betonte Korpus.

Von unserer Redakteurin Vera Müller