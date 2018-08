Kleines gallisches Dorf behauptet sich weiter

Es ist die kleinste Bank weit und breit, „unser gallisches Dorf“ nennt Vorstand Rochus Teschner die Raiffeisenbank Nahe schmunzelnd. Und wie im Comic bei Asterix und Obelix ist die Stimmung prächtig trotz des schwierigen Umfelds – dort die feindlichen Römer, hier das Zinsniveau und die schier übermächtige Konkurrenz.

Der Vorstand der Raiffeisenbank Nahe wird weiter verjüngt: Nachdem im Vorjahr Jörg Wagner (45/links) neu dazukam, ersetzt im Herbst des Raiffeisen-Jahres 2018 Markus Hofmann (43/Mitte) Bankvorstand Rochus Teschner (61), der seit 42 Jahren für die kleinste Regionalbank im Landkreis tätig ist, davon 23 Jahre im Vorstand.

Foto: Stefan Conradt

Allen Unkenrufen zum Trotz hat das Miniinstitut mit Sitz in Fischbach erneut eine beeindruckende Jahresbilanz vorgelegt mit Steigerungsquoten zwischen 1,29 (Mitgliederzahl) und 72,34 Prozent (UmsaMintz Wertpapiere). Auch die 2,63 Prozent Steigerung bei der Bilanzsumme (jetzt 148,1 Millionen Euro) und die 5,1 Prozent Zuwachs bei den Kundenkrediten (jetzt 76,3 Millionen Euro) können sich sehen lassen. Das betreute Kundenvolumen der Genossenschaftsbank wuchs um satte 7 Prozent auf jetzt 304,7 Millionen Euro. Anders als bei manchem Konkurrenten blieb dabei die Anzahl der Mitarbeiter und die der Geschäftsstellen unangetastet.

Dass man so klein ist, stelle sich immer mehr als Vorteil heraus, bilanzieren die beiden Vorstände Rochus Teschner und Jörg Wagner. Zum einen habe man ein schlagkräftiges Team, das gut aufeinander eingespielt sei, zum anderen gewinne man immer mehr den Eindruck, „dass vielen Kunden der Rückzug unserer Mitbewerber aus der Fläche etwas zu schnell geht“, sagt Wagner. Fast täglich stünden Neukunden in der Schalterhalle, die Interesse an einem Girokontowechsel haben – 89 neue wurden im Vorjahr eröffnet, 48 Neumitglieder konnten begrüßt werden.

Filialen bleiben alle erhalten

Die Kunden müssen allerdings seit dem 1. Januar etwas genauer auf die Öffnungszeiten schauen: Zwar schließt die Raiffeisenbank Nahe keine ihrer acht Filialen, aber die Öffnungszeiten wurden „den Bedürfnissen angepasst“, wie die Vorstände es ausdrücken – heißt: am Mittwochnachmittag bleiben in allen Filialen die Schalter geschlossen, Beratungstermine sind aber weiterhin möglich

Denn auch die kleine „Raiba“ hat in den vergangenen Jahren umdenken müssen: Das Wertpapiergeschäft wird in Zeiten niedriger Zinsen immer wichtiger. Auch wenn die Kundeneinlagen und die Zahl der Girokonten erneut angewachsen sind: „Die Anlage in Aktien und Fonds ist heutzutage auf jeden Fall sinnvoll, vor allem als Beimischung“, weiß Wagner. Mittel- und langfristig böten Aktien die beste Wertentwicklung und Schutz vor Inflation. Das gute Börsenjahr habe vielen „Raiba“-Kunden schöne Kursgewinne beschert. Auf diesem Weg soll es weitergehen: Die aktive Information der Kunden über die Lage an den Märkten soll forciert werden. Ein „Spitzenergebnis“ (Wagner) erzielte die kleine Bank bei der Vermittlung von Immobilien, „hier herrscht eine ungebrochen starke Nachfrage“. Auch Finanzierungen im gewerblichen Bereich und zur Schaffung von Wohneigentum waren im Bilanzjahr 2017 sehr gefragt.

„Die Eigenständigkeit unserer Bank ist weiterhin nicht gefährdet“, freuen sich Wagner und Teschner. „Es gibt keinerlei Fusionsgedanken. Unsere Rentabilität ist angemessen, die aufsichtsrechtlichen Erfordernisse werden übererfüllt.“ Zwar habe die Regulatorik der Bankenaufsicht nach der Bankenkrise vor allem die kleinen Häuser in den vergangenen Jahren stark belastet – aber das könnte sich ändern, hofft Wagner, dass es für kleine Banken Entlastungen gibt. Auch ließen erste zarte Signale der EZB vermuten, dass es mittelfristig wieder aufwärts gehen könnte mit dem Zinsniveau.

„Die Genossenschaftsidee erlebt derzeit weltweit eine Renaissance – nicht nur in ländlichen Gebieten“, freut sich Rochus Teschner. Der Gedanke des gemeinschaftlichen und fürsorglichen Miteinanders erhalte offenbar in Zeiten von Globalisierung und Neoliberalismus neuen Aufwind. 2018 ist Raiffeisen-Jahr, und da hat sich auch die Raiffeisenbank Nahe einiges vorgenommen: Unter anderem soll es eine Veranstaltungsserie geben.

Auch Teschner geht in Rente

Nachdem im Vorjahr Bankvorstand Dieter Nehring ausschied und durch Jörg Wagner ersetzt wurde, geht es im Vorstand weiter mit dem Umbau, der Verjüngung. Auch Rochus Teschner (61) wird sich im Herbst nach 42 Berufsjahren in den Ruhestand verabschieden. Ersatz ist bereits da: Er kommt aus dem eigenen Haus, heißt Markus Hofmann (43) und hat mit 16 Jahren bei der Raiffeisenbank Nahe eine Lehre begonnen. Er hat sich als Prokurist und Bereichsleiter empfohlen. Dennoch musste Hofmann, der in Nahbollenbach wohnt, ein Bewerbungsverfahren durchlaufen, in dem er sich gegen mehrere externe Mitbewerber souverän durchsetzte. „Das ist eine gute Kombination, die Chemie stimmt“, hat Rochus Teschner bereits festgestellt, sodass einer weiteren gesunden Entwicklung der kleinsten Bank im Landkreis Birkenfeld nichts im Wege steht. Im Landesvergleich ist die „Raiba“ Nahe übrigens bei Weitem nicht die kleinste Bank: „Da gibt es noch viele andere“, weiß Wagner. „Und die meisten sind ebenfalls sehr gesund.“ Unter 913 Genossenschaftsbanken in Deutschland belegen die Fischbacher derzeit Platz 745.

Von unserem Redaktionsleiter Stefan Conradt