Klassik, Rock und Schrammeljatz: 2000 Besucher kamen zu den Idar-Obersteiner Kinder-Kultur-Tagen

Eine insgesamt positive Bilanz der diesjährigen Kinderkulturtage ziehen die Organisatoren Sabine Moser und Sebastian Herzig vom Stadtjugendamt, auch wenn man mit knapp 2000 Besuchern weit hinter früheren Rekordjahren zurückblieb. Das lag vor allem daran, dass in denen allein die Musical Kids in vier Vorstellungen mehr als 2000 Besucher anzogen. In diesem Jahr war zwar auch wieder eine Eigenproduktion aus der Region der große Zuschauermagnet: Zum Kindermusical „Wimba und das Geheimnis im Urwald“, einer Gemeinschaftsproduktion der Kreismusikschule und der Grundschule Idar, kamen bei zwei Vorstellungen immerhin fast 1000 Besucher ins Stadttheater.

Zum Abschluss der vom Idar-Obersteiner Jugendamt organisierten Kinder-Kultur-Tage begeisterte die Gruppe Randale die kleinen Zuschauer in der Heidensteinhalle mit einem tollen Rockkonzert.

Foto: Hosser



„Was die Region drauf hat, das wollen wir auch auf die Bühne bringen“, macht Sabine Moser deutlich, welch großen Stellenwert der regionale Aspekt bei dem Festival hat. Der kommt auch beim einem weiteren Programmteil zum Tragen, der allerdings hinter den Kulissen abläuft. Im Rahmen von zwei Fortbildungsveranstaltungen werden Lehrkräfte aus den Schulen auf die Mitmachaktion „Sing 'n' Action“ vorbereitet, bei der im Juni rund 1000 Kinder aus der Region ein gemeinsames Musikerlebnis im Stadttheater genießen können. „Mit dem Festival wurden auch immer wichtige Impulse gegeben“, sieht Sabine Moser eine wichtige Funktion für die pädagogische Arbeit.

Gleich zu Beginn hatten die Veranstalter eine bittere Pille zu schlucken: Erstmalig in der nunmehr fast 20-jährigen Geschichte des Festivals musste eine Veranstaltung abgesagt werden. Für das Konzert der österreichischen Gruppe Die Schurken hatte es trotz der Popularität der Band kaum Voranmeldungen gegeben. „Das ist eigentlich merkwürdig, denn in ihrem Musikstück ,Unterwegs nach Umbidi' waren zahlreiche klassische Elemente verarbeitet, und so etwas war in der Vergangenheit immer sehr gefragt“, wundert sich Sebastian Herzig. Vielleicht werde man so etwas in Zukunft auch eher an den Nachmittagen für Familien anbieten.

„Danach hat aber die Beteiligung kräftig angezogen“, freut sich seine Kollegin Sabine Moser. Für die beiden gab es zwei absolute Höhepunkte des Festivals: Das war zum einem der Klassiker „Peter und der Wolf“, bei dem der Kunstmaler Joachim Torbahn die Geschichte vom vorwitzigen Peter, seinem besorgten Großvater, der vorlauten Ente, der hungrigen Katze, dem mutigen Vogel und dem großen grauen Wolf live auf offener Bühne gemalt hat. Zum anderen der „Schrammeljatz“ der Gruppe RatzFatz, die mit ihrer bunten instrumentalen Vielfalt die Kinder verzaubert habe.

Für die Schulen, haben die Organisatoren festgestellt, seien die Kinder-Kultur-Tage nach wie vor ein sehr wichtiges Angebot. „Fast alle Vormittagsveranstaltungen waren ausverkauft“, berichtet Sabine Moser. Aber auch in der Kinderkulturszene habe das Festival einen guten Ruf und wird stark beachtet. „Das bekommen wir über den Austausch in den sozialen Netzwerken mit, dass uns fast so etwas wie ein Modellcharakter zugesprochen wird“, unterstreicht Sebastian Herzig die Ausstrahlungskraft der Veranstaltung.

Von unserem Reporter Jörg Staiber