Klares Bekenntnis zur Naheland-Touristik: Kreistag Bad Kreuznach wie eine Wagenburg

Wagenburgartig hat sich der Kreistag Bad Kreuznach unisono vor die Naheland-Touristik GmbH (NLT) gestellt und die Notwendigkeit der engen Zusammenarbeit, aber auch der kritischen Bestandsaufnahme und Weiterentwicklung der Bemühungen um den Fremdenverkehr in der Region betont. Einem SPD-Antrag zu diesem Thema stimmten sämtliche Mitglieder aller Fraktionen bei der Sitzung am Montag zu. Wolfgang Heinrich, Bürgermeister von Bad Kreuznach, sowie Verfechter der Spaltung bei gleichzeitiger Orientierung der Kurstadt in Richtung Bingen und Rheinhessen, war nicht anwesend.

Anlass für das klare Bekenntnis waren die geharnischte Kritik an der Organisation und die teils persönlichen Angriffe gegen die Geschäftsführerin Ute Meinhard vor allem aus dem Kreis Birkenfeld und aus der Stadt Kreuznach. Gegen die Abspaltungstendenzen brachten Redner aller Fraktionen ihre Argumente vor. Am Ende der langen Rednerliste zum Thema wurde beschlossen, eine Arbeitsgruppe zur zukünftigen Entwicklung des Tourismus im Naheland einzusetzen.

Ihre Aufgabe soll es sein, durch die Erhebung von Daten und Fakten die Situation darzustellen. Darauf aufbauend sollen Lösungs- beziehungsweise Veränderungsvorschläge „in Abstimmung mit den in der Tourismuswirtschaft tätigen Organisationen und Berufsgruppen“ erarbeitet werden. Diese sollen den politischen Gremien noch vor den Herbstferien 2018 vorgelegt werden. „Das Naheland konnte nicht am Aufschwung des Inlandtourismus partizipieren“, trug Carsten Pörksen im Kreistag vor: „Allenfalls ist Stagnation festzustellen.“ Die Vermarktung der Naheregion durch die NLT müsse durchleuchtet werden.

Das aktuelle Konzept solle zwar 2020 evaluiert und überprüft werden, aber „angesichts der Entwicklung haben wir diese Zeit nicht“, so der SPD-Sprecher. Alternativen seien zu prüfen: Erhalt der NLT-Doppelstruktur für beide Kreise oder Auflösung und Überführung in getrennte Einrichtungen. Ziel ist die Stärkung der Dachmarke. Dafür sei möglicherweise auch ein stärkerer Mitteleinsatz notwendig.

Landrätin Bettina Dickes findet es schlicht „unanständig“, wie von den Kritikern über Menschen geredet werde, ohne mit diesen selbst geredet zu haben. Hoffnung setzt sie auf die entstehende neue Tourismusstrategie des Landes. Ende August soll dazu ein Eckpunktepapier vorliegen. Die Naheland-Touristik ist in Dickes Augen unverzichtbar als Fremdenverkehrsdach der Gesamtregion. Dazu sei es denkbar, mit den VGs in Sachen Tourismus „individuelle Produkte“ zu bilden – was aber dem allgemeinen Tenor widerspricht, vom „Klein-Klein“ wegzukommen.

Im Kreis Birkenfeld wird das Thema ebenfalls diskutiert. Bürgermeister Bernhard Alscher, auf dessen Betreiben die VG Birkenfeld Ende 2014 aus der NLT ausgetreten war, legte Landrat Matthias Schneider in der ebenfalls am Montagabend anberaumten Kreistagssitzung in Birkenfeld eine schriftliche Anfrage vor. Er will wissen, ob Schneider sich aufgrund des Rückzugs der VG um eine Neuaufteilung oder Reduzierung der Finanzierung der NLT bemüht habe oder diese in Zukunft einfordern wird. Er fragt außerdem, ob durch Beschlüsse der Gesellschafter zumindest eine fachliche Aufgabenverschiebung zugunsten anderer touristischer Themen im Kreis Birkenfeld diskutiert und beschlossen wurde.

Alscher bemängelt ferner, dass touristischen Akteuren, darunter Gaststätten und Pensionsbesitzern aus dem Kreis Birkenfeld, der Zugang zum Netzwerk der digitalen Tourismusdaten, dem Wissensschatz der Nahe-Tourismusregion und von Rheinland-Pfalz, versagt worden sei. Wieso?, hakt der Bürgermeister nach, der Schneider mit der Frage konfrontiert: „Wie begründen Sie als Aufsichtsratsmitglied und Landrat des Kreises Birkenfeld diese Absagen?“

