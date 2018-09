Kirschweiler: Ortsdurchfahrt muss dringend saniert werden

Große Sorgen bereitet dem Ortsgemeinderat der Zustand der viel befahrenen Kreisstraße K 20, die auf nahezu der gesamten Länge in der Ortslage erhebliche Schäden aufweist und dringend saniert werden muss. Hier sei nicht nur der Nationalparklandkreis als Baulastträger angesprochen, auch das Land Rheinland-Pfalz sei für die Attraktivität der Nationalparkregion beziehungsweise deren Regionalentwicklung verantwortlich. Darüber waren sich die Mandatsträger in ihrer jüngsten Sitzung einig.

Foto: Reiner Drumm

Außerdem hatte der Rat eine umfangreiche Tagesordnung zu bearbeiten. Nach der Bekanntgabe der Niederschrift nicht öffentlicher Tagesordnungspunkte aus der vorhergehenden Sitzung stellten der Werkleiter der VG-Werke, Horst Kürschner, und sein Mitarbeiter Frank Schneider die Ergebnisse einer Kanalbefahrung vor und erläuterten die verschiedenen Schadensarten. Anschließend informierten sie das Gremium über den Status des Wasserleitungsnetzes in der Ortslage. Die älteste Leitung wurde bereits im Jahr 1912 in der Straße „Auf der Lay“ verlegt. Sie macht aber trotz des hohen Alters erfreulicherweise verhältnismäßig wenig Probleme. Dies liege unter anderem an der Verlegung der Leitung in Schiefer, denn diese Gesteinsformation weist nur wenig Bewegung auf. Der Wasserverlust in der Gemeinde allerdings liegt mit circa 30 Prozent der Einspeisung über dem Durchschnitt aller Orte der Verbandsgemeinde.

Im nächsten Tagesordnungspunkt stellte Ortsbürgermeister Karl-Otto Dreher das Ergebnis der Bestandsaufnahme des Zustandes von Straßen und Gehwegen vor – mit dem Schwerpunkt Einlaufschächte und Bordsteine. Der Bauausschuss wird in den nächsten Wochen auf dieser Basis eine detaillierte Prioritätenliste für die anstehenden Reparaturmaßnahmen an Gemeindestraßen erarbeiten und dem Ortsgemeinderat zur Entscheidung vorlegen.

Die Teilnahme der Ortsgemeinde an der Bündelausschreibung für die Stromlieferung 2019/2020 wurde nach kurzer Diskussion einstimmig in der Variante 100 Prozent Normalstrom beschlossen. Ebenfalls einstimmig wurde der Auftrag für die Steuerberatung der Ortsgemeinde nach neuem Umsatzsteuerrecht, rückwirkend ab 1. Dezember 2017, vergeben.

Viele ältere Mitbürger haben die Umstellung der von der evangelischen Kirchengemeinde veranstalteten Seniorentreffs von wöchentlich auf nur noch 14-täglich sehr bedauert. Deshalb hat die Gemeindevertretung einstimmig beschlossen, dass sich die Ortsgemeinde an den Personalkosten der Kirchengemeinde beteiligt, sodass die Treffs wieder wöchentlich stattfinden können. Allerdings sucht die Kirchengemeinde noch Mitarbeiter beziehungsweise ehrenamtliche Helfer für diese zusätzlichen Termine. Interessenten können beim Pfarrer, beim Presbyterium oder bei der Gemeindeverwaltung nähere Informationen erhalten.

Als Standort für die von der LAG Erbeskopf über die Verbandsgemeinde zu 100 Prozent bezuschusste überdachte Sitzgruppe präferiert der Ortsgemeinderat den Bereich der ehemaligen Quelle Häscherbure, die demnächst in den Verlauf der Traumschleife Kirschweiler Festung integriert werden soll. Die Vorabentscheidung zur Vergabe der Instandsetzungsarbeiten am Weg Horstheck wurde wie auch die Genehmigung der Hunsrück-Junior-Rallye bestätigt.

Zum Entwurf des Landesgesetzes zur Fusion der VG Herrstein und VG Rhaunen wird die Ortsgemeinde keine eigenständige Stellungnahme abgeben. In der Diskussion wurde aber Wert auf die Feststellung gelegt, dass die Ortsgemeinde im Rahmen ihrer Zustimmung zur Fusion im August 2017 einstimmig von der Verwaltung und dem neuen Verbandsgemeinderat eine „Verminderung oder mindestens Beibehaltung der jetzigen Verbandsgemeindeumlage in der neuen fusionierten Verbandsgemeinde“ gefordert hat.

Die neue Parkregelung in der Alten Talstraße, die auf Wunsch der Ortsgemeinde von der Verbandsgemeinde angeordnet wurde, soll den Anliegern noch im März in einer Informationsveranstaltung vorgestellt werden. Ein weiteres Thema war die Herkulesstaude (Riesen-Bärenklau), die auf einigen Flächen in der Gemarkung trotz diverser Bekämpfungsmaßnahmen in den vergangenen Jahren wieder überhandgenommen hat. In Zusammenarbeit mit der ebenfalls betroffenen Nachbargemeinde Hettenrodt und in Abstimmung mit den zuständigen Stellen bei Verbandsgemeinde, Kreis und Land soll ein Bekämpfungskonzept erstellt werden.