Kinder-Kultur-Tage: Gleich der Auftakt fällt ins Wasser

Am Montag sollten die 19. Kinder-Kultur-Tage in Idar-Oberstein beginnen. Geplant war die Vorführung der Musikproduktion "Unterwegs nach Umbidu" vom Ensemble "Die Schurken" aus Österreich. Doch der Auftritt musste kurzfristig abgesagt werden.

Joachim Torbahn von der Thalias Kompagnos malt live die Geschichte von "Peter und der Wolf". Foto: Thalis Kompagnos

"Es gab zu wenig Voranmeldungen, wir haben die festgelegte Untergrenze für solche Veranstaltungen nicht erreicht", erklärt Sebastian Herzig vom Stadtjugendamt, der für die Organisation der Kinder-Kultur-Tage verantwortlich ist. "Es hätte sich vom Preis-Leistungs-Verhältnis nicht gelohnt", macht Herzig den finanziellen Aspekt als Ursache des Ausfalls fest.

Sabine Moser, Mitveranstalterin vom Stadtjugendamt, kann sich das offenbar geringe Interesse an dem Auftritt der renommierten Band aus Österreich aktuell nicht recht erklären. "Da müsste man mal in den Schulen nachfragen, die die Broschüre erhalten haben." Die Band sei rechtzeitig über die Absage informiert worden, so Moser. Herzig sieht keine Auswirkungen auf den weiteren Verlauf des Kinderliederfestivals: "Wir haben viele andere qualitativ ansprechende Veranstaltungen im Programm."

Die erstmalige Absage einer Auftaktveranstaltung der Kinder-Kultur-Tage bleibt ein Einzelfall. "Für alle weiteren Veranstaltungen gibt es genügend Voranmeldungen, somit werden diese auch alle planmäßig stattfinden", verspricht Sabine Moser.

Der vertagte Startschuss fällt nun am heutigen Dienstag in der Göttenbach-Aula mit einer besonderen Aufführung des Klassikers "Peter und der Wolf". Dabei haben die Kinder die Möglichkeit, dem Kunstmaler Joachim Torbahn von der Thalias Kompagnos (Nürnberg) zuzuschauen, wie er die bekannte Fabel in Form eines Mal- und Erzähltheaters umsetzt. Torbahn erzählt zu Prokofjevs unsterblicher Musik das russische Märchen vom vorwitzigen Peter, seinem besorgten Großvater, der vorlauten Ente, der hungrigen Katze, dem mutigen Vogel und dem großen grauen Wolf.