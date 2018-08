Kinder zu Klimaschützern ernannt

Projekttage zum Thema Klimaschutz und Energiesparen haben nun in der Grundschule Idarwald stattgefunden. Veranstalter war die Verbandsgemeinde Rhaunen in Kooperation mit dem Institut für angewandtes Stoffstrommanagement (Ifas).

Die Mädchen und Jungen der Idarwaldschule Rhaunen waren von dem Elektroauto begeistert und warfen gern einen Blick hinein.

Unterstützt von dem Projektmaskottchen Kuno, einem Eisbären, sollten die Kinder das Problem der globalen Erderwärmung und vor allem deren Folgen besser verstehen lernen. Ziel war es, die Mädchen und Jungen für einen verantwortungsvollen Umgang mit Energie und natürlichen Ressourcen zu sensibilisieren.

Was Klimawandel bedeutet und was jeder Einzelne dagegen tun kann, erlebten die beteiligten Viertklässler anhand verschiedener Experimente. Mit Haushaltsmitteln und PET-Flaschen wurde die Bildung von CO2 nachgestellt, mit Fotos einer Wärmebildkamera wurde das Thema Energieeffizienz von Gebäuden vermittelt. Mit sogenannten Fingerkochern wurde die Kraft der Sonnenenergie spürbar gemacht. Auch das Thema E-Mobilität kam durch ein Elektrofahrzeug nicht zu kurz und wurde durch die Kinder neugierig begutachtet. Natürlich durfte auch ein aufschlussreicher Theorieteil mit einigen Ratespielen nicht zu kurz kommen.

„Ich war erstaunt über das umfangreiche Grundwissen der Kinder zum Thema Klimaschutz. Was mir besonders in Gedanken geblieben ist, waren die Antworten der Kinder auf die Frage, wo denn der Strom herkommt. Klar, die Antwort ,Steckdose' fiel als erstes, aber dann kamen Antworten wie Windkraft, Solarenergie und Wasserkraft. Erst mit Hilfestellung kamen die Kinder auf Begriffe wie Atomkraft oder Kohlekraftwerke. Das hat mich doch sehr gefreut“, berichtete Klimawandelmanager Christoph Benkendorff. Das mache doch schon deutlich, dass kommende Generationen mit einem anderen Bewusstsein zum Thema Energiegewinnung und Ressourcennutzung groß werden. Für ihre tatkräftige Mitarbeit wurden die Kinder am Ende des Tages als Klimaschützer ihrer Schule ausgezeichnet und dazu angehalten, ihre Erfahrungen an andere weiterzugeben.

„Die Resonanz der Kinder war durchweg positiv. Natürlich war ihnen der Theorieteil etwas zu lang. Aber ich bin sehr froh, dass wir der Schule dieses Bildungsangebot durch das EU-Projekt „Zenapa“ anbieten konnten“, betonte Benkendorff. Auch die Resonanz der Lehrerschaft sei durchweg positiv gewesen, und man war sich schnell einig, eine jährliche Kinderklimaschutzkonferenz abzuhalten.

Umweltbildung in den Schulbetrieb zu integrieren – insbesondere die Themen „Klimaschutz und Energie“ –, ist eine wichtige Aufgabe des Projektes „Life-IP Zenapa – Zero Emission Nature Protection Areas“. Zwölf Partner – Nationalparks, Biosphärenreservate sowie Naturparke aus Deutschland und Luxemburg – beteiligen sich daran, die Nationalparkverbandsgemeinde Rhaunen ist Modellkommune. Kindgerechte Vermittlung soll demnach gewährleisten, dass insbesondere Energiesparmaßnahmen in der Schule und auch zu Hause schnell zur täglichen Routine werden.

Ziel des Zenapa-Projektes ist die CO2-Neutralität der beteiligten Großschutzgebiete. So sollen Synergien zwischen Klima- und Artenschutz entwickelt und gestärkt werden. Die enge Zusammenarbeit mit Akteuren aus Wirtschaft und Kommunen zählt zu den Arbeitsschwerpunkten der eigens eingesetzten Klimawandelmanager.