Karl-May-Festspiele: Darsteller unterstützen Typisierungsaktion

Es sind die Geschichten von Gut und Böse, es sind die Pferde und die Exotik fremder Kulturen, die Jahr für Jahr Tausende von Menschen nach Mörschied im Hunsrück locken. Fast 12.000 Besucher haben im Sommer 2017 die Karl-May-Festspiele gesehen. Und in diesem Jahr werden es nicht weniger sein, die „Winnetou II“ auf der Freilichtbühne gesehen haben. Am letzten Spieltag, Sonntag, 22. Juli, 15 Uhr, wechseln die Schauspieler nach Wochen wieder ins reale Leben zurück. Doch das Gute soll auch da siegen. Deshalb rufen die Darsteller die Zuschauer an diesem Tag auf, sich als Lebensretter für an Leukämie und Tumoren Erkrankte bei der Stammzellspenderdatei der Stefan-Morsch-Stiftung registrieren zu lassen.

Sämtliche Darsteller der Freilichtbühne Mörschied zeigen sich mit der Stefan-Morsch-Stiftung Birkenfeld solidarisch. Gemeinsam rufen sie die Besucher auf, sich am 22. Juli in Mörschied typisieren zu lassen. Foto: Stefan-Morsch-Stiftung

Bereits im November vergangenen Jahres hat der Vereinsvorstand der Freilichtbühne Mörschied beschlossen, dass Winnetou, Old Firehand und all die anderen Karl-May-Helden sich für eine Typisierungsaktion starkmachen. Jedes Jahr erkranken allein in Deutschland etwa 11.000 Menschen an Leukämie – viele Kinder oder Jugendliche. Wenn Chemotherapie oder Bestrahlung nicht helfen, ist eine Stammzelltransplantation die letzte Chance. Das funktioniert jedoch nur, wenn sich gesunde Spender als mögliche Lebensretter zur Verfügung stellen. In Spenderdateien wie der weltweit vernetzten Stefan-Morsch-Stiftung aus der Kreisstadt Birkenfeld sind fast 32 Millionen Menschen registriert. Doch noch immer gibt es für manchen Patienten keinen passenden Spender. Zusammen mit der Stefan-Morsch-Stiftung, die seit 30 Jahren Hilfe leistet, wollen die Mörschieder Indianer und Cowboys dazu beitragen, dass irgendwann jedem Leukämie-Patienten wirklich geholfen werden kann. Hans-Joachim Klein, Vorsitzender der Freilichtbühne, sagt: „Lasst euch typisieren! Mit jedem neu gewonnenen Spender erhöht sich die Chance, dass einem an Leukämie erkrankten Menschen mit Blutkrebs geholfen werden kann. Interessenten können sich am Sonntag, 22. Juli, 13.30 bis 17.30 Uhr, in der Westernstadt der Freilichtbühne in Mörschied als Stammzellspender registrieren lassen.“ Der erste Schritt auf dem Weg zum Lebensretter ist die Typisierung. Das bedeutet, dass man eine Speichelprobe abgibt. Durch eine Analyse wird festgestellt, ob man als Spender für einen leukämiekranken Patienten infrage kommt. Wer gesund und volljährig ist, kann sich als Lebensretter registrieren lassen. Wer nicht älter als 40 Jahre ist, kann kostenlos typisiert werden – ebenso wie Jugendliche ab 16 Jahren. Allerdings gibt es wichtige Ausschlusskriterien, über die man sich vor der Registrierung als Stammzellspender informieren sollte. Das sind unter anderen schwere Erkrankungen. Ebenso ist die Zahl der Schwangerschaften relevant: Frauen mit mehr als zwei Schwangerschaften werden nur sehr selten als Stammzellspender ausgewählt. Denn während einer Schwangerschaft bilden Frauen Antikörper, die nach heutigen Erkenntnissen einen Transplantationserfolg gefährden können. Auch Freiwillige, die älter sind als 40 Jahre, werden seltener ausgewählt. Die Wahrscheinlichkeit, zur Spende gebeten zu werden, ist bei einem Aufnahmealter von unter 20 Jahren zehnmal so hoch wie bei einem über 45-Jährigen. Die Stefan-Morsch-Stiftung finanziert die kostenlose Typisierung aus Spenden, die verantwortungsvoll eingesetzt werden müssen. Eine Registrierung ist jedoch auch für Freiwillige über 40 Jahren und Mütter mit mehr als zwei Schwangerschaften möglich, wenn sie einen Beitrag (40 Euro) zu den Typisierungskosten leisten.

Weitere Infos sind bei der Stefan-Morsch-Stiftung unter www.stefan-morsch-stiftung.de, unter der kostenfreien Infohotline 0800/766 77 24 oder per E-Mail an info@stefan-morsch-stiftung.de erhältlich. Die IBAN der Stiftung lautet DE35.5625.0030.0000.0797 90, BIC: BILADE55XXX.