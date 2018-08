Karl Marx: Gabelfrühstück in Birkenfeld

Seit Jahrzehnten engagieren sich die Politiker der Landkreise Bad Kreuznach und Birkenfeld für den Ausbau und damit die Aufwertung der B 41 zwischen dem Saarland und Rheinhessen. Immerhin stand die Transitstrecke durch das Nahetal im 19. Jahrhundert vor der Fertigstellung der Eisenbahnlinie zwischen Bingerbrück und Neunkirchen verkehrsstrategisch höher im Kurs als die heutige Straße. Vor allem der kleinen Residenzstadt Birkenfeld bescherte die Postlinie Bingen–Saarbrücken manch prominenten Gast, dessen Kurzaufenthalt an der oberen Nahe allerdings längst in Vergessenheit geraten ist.

„Ende Oktober bestiegen Jenny und Karl Marx in Bad Kreuznach eine Postkutsche und gelangten nach einigen Zwischenstopps nach Paris“, teilt Biograf Wolfgang Korn seinen Lesern mit. Hatte der aus Trier stammende Philosoph und Kapitalismuskritiker Ende 1836 noch fünf Tage gebraucht, um mit der Postkutsche von Bonn nach Berlin zu gelangen, dauerte es im Herbst 1843 von Kreuznach aus gerade einmal drei Tage für die etwa gleich lange Reise in die französische Hauptstadt.

So sah das Hotel zur Post in Birkenfeld aus. Es war Anfang der 1840er-Jahre eine wichtige Relaisstation auf dem Weg von Frankfurt nach Paris. Auch Karl Marx und seine Jenny reisten auf diesem Weg im Herbst 1843.​

Möglich machte das die sogenannte preußische Schnellpost, die seit 1837 auch im Nahetal verkehrte. Da Bayern die napoleonische Kaiserstraße durch die Pfalz hatte „verkommen lassen“ und die Nahestrecke etwa 45 Kilometer kürzer als die pfälzische Postlinie war, verursachte sie zugleich geringere Reisekosten und setzte sich als fester Bestandteil der Route von Paris nach Frankfurt durch. Dank der zwischen Kreuznach und Saarbrücken eingesetzten Schnellpost stieg die über Birkenfeld führende preußische Postlinie Mainz–Metz zur wichtigsten Verbindung zwischen Mittelrhein und Lothringen auf.

Bevor Preußen die Nahestrecke übernommen hatte, bestand seitens der Thurn und Taxis’schen General-Postdirektion bis 1837 eine Fahrposteinrichtung zwischen Bingen und Saarbrücken, die montags- und donnerstagsmorgens in Bingen abging und mit jeweils zweistündigen Aufenthalten über Kreuznach, Kirn, Oberstein, Birkenfeld, St. Wendel und Ottweiler lief, um tags darauf Saarbrücken zu erreichen. Die Beförderung kostete vier Taler, das entsprach rund dem zwölffachen Tagelohn eines Arbeiters. Bei einer Reisegeschwindigkeit von acht Stundenkilometern blieb eine Übernachtung im Birkenfelder „Hotel zur Post – Emmerich“ unumgänglich.

Auch Richard Wagner kam vorbei

Mit der Umstellung auf die preußische Schnellpost verringerte sich die Reisezeit für die 135 Kilometer lange Strecke von Kreuznach bis Saarbrücken auf 14 Stunden. Wegen der reduzierten Serviceleistungen an den einzelnen Haltepunkten sanken zugleich die Fahrtkosten. Im April 1842 folgte der 28-jährige Leipziger Komponist Richard Wagner von Paris aus einem Ruf nach Dresden, wo für den Herbst die Uraufführung seiner großen tragischen Oper „Rienzi, der letzte der Tribunen“ anstand. Obwohl er unterwegs mehrere Briefe schrieb, äußerte sich Wagner dabei nicht über die Reisebedingungen. Erst in seinen Memoiren bemerkte er: „Die Reise von Paris nach Dresden dauerte damals noch fünf Tage ... An der deutschen Grenze bei Forbach gerieten wir in Schnee und raues Wetter, was uns nach dem bereits genossenen Pariser Frühling sehr unfreundlich anwehte.“

Mit „künstlichster Benützung unsrer Kleidungsmittel“ habe sich die Reisegruppe gegen den „empfindlich auffallenden Temperaturwechsel“ schützen müssen. Erschwerend sei der „Strom der Meßreisenden“ hinzugekommen, weil die Leipziger Frühjahrsmesse anstand und deshalb zahlreiche Messebesucher über Frankfurt in die sächsische Handelsmetropole reisten. Wagner müsste nachts um 3 Uhr in Saarbrücken angekommen sein und dürfte eine Stunde später die Weiterreise nach Birkenfeld angetreten haben, wo er dann wohl gegen 10.30 Uhr eintraf, falls die Witterungsverhältnisse keine Verzögerung erzwangen.

Karl Marx stand ebenso wie Richard Wagner noch am Beginn seiner beruflichen Karriere, als er 1843 nach Paris reiste. Im Frühjahr war er nach aufsehenerregenden Artikeln aus der Redaktion der „Rheinischen Zeitung“ in Köln ausgeschieden und hatte resignierend festgestellt: „In Deutschland kann ich nichts mehr beginnen.“ Am 19. Juni heiratete er in Kreuznach seine langjährige Verlobte Jenny von Westphalen.

Über Ebernburg und Bingen begab sich das frisch vermählte Paar in die Flitterwochen nach Baden-Baden. Danach setzte Marx in Kreuznach seine wissenschaftlichen Studien fort und gelangte in Auseinandersetzung mit dem Hegel’schen Staatsrecht zu der Auffassung, dass erst in der Demokratie eine Verfassung als das freie Produkt des Menschen angesehen werden könne. Bereitwillig nahm er das Angebot des Verlegers Arnold Ruge an, in Paris für ein Jahressalär von 550 bis 600 Talern ein radikaldemokratisches Deutsch-Französisches Jahrbuch herauszubringen und verlegte daraufhin im Oktober 1843 seinen Wohnsitz an die Seine.

Reichhaltiges Mahl wartete

Christian Emmerich, der Birkenfelder Postverwalter, der an seiner Station das imposante Hotel zur Post betrieb, hatte nicht nur aufgeschirrte Pferde für einen Wechsel ohne unnötigen Zeitverlust bereitzustellen. Vielmehr stand den aus Kreuznach eintreffenden Passagieren auch ein vertraglich garantiertes „Déjeuner à la Fourchette“, also ein Gabelfrühstück, zu, das in der gutbürgerlich ausgestatteten Passagierstube des Hotels bereitzustehen hatte. Da die Postkutsche nachts um 2 Uhr in Kreuznach losgefahren war, laut Fahrplan vormittags um 9.10 Uhr in Birkenfeld eintraf und erst nachmittags um 16 Uhr Saarbrücken erreichte, fasste die Mahlzeit bei Emmerich Frühstück und Mittagessen zusammen und dürfte entsprechend reichhaltig ausgefallen sein.

Keine Frage, dass die Poststation Emmerichs, die ständig 40 Pferde, mehrere Kutschen und etliche Cariolen bereithielt, eine vorzügliche und stark frequentierte Nachrichtenbörse darstellte. Viereinhalb Jahre, nachdem Karl und Jenny Marx dort eingekehrt waren, brachten Reisende die ersten Nachrichten über die Pariser Februarunruhen in die kleine oldenburgische Residenz. So tauchten 1848 während der ersten Märztage in Birkenfeld revolutionäre Flugblätter auf und war in den Wirtshäusern der Kleinstadt bereits die Marseillaise zu hören, bevor entsprechende politische Nachrichten aus dem oldenburgischen Stammland an der Nahe eintrafen. Axel Redmer