Kabarett, Märkte und viel Musik

Der Veranstaltungskalender der Verbandsgemeinde Rhaunen weist zwar noch einige Lücken auf, dennoch dürfen sich Einheimische, Tagesgäste und Touristen auf viele mit Kurzweil verbundene Termine freuen. Hier eine kleine Vorauswahl:

Als Nächstes steht am Samstag, 7. April, 18.30 Uhr, in der Idarwaldhalle Rhaunen das Musical „Tabaluga“ im Programm. Karten im Vorverkauf sind schon jetzt unter Telefon 0651/979 07 77 erhältlich. Einer der nächsten Höhepunkte ist am Sonntag, 22. April, der Bauern-, Winzer- und Kunsthandwerkermarkt in Horbruch. Die Besucher erwartet ein ein Kilometer langer Rundweg mit circa 100 Ständen, die Köstlichkeiten aus bäuerlicher Direktvermarktung, Lebensmittel und Waren aus regionaler und überregionaler Eigenproduktion anbieten. Ergänzt werden sie durch Handwerk, Kunsthandwerk und Weinbau.

Die Saison auf der KaFF-Bühne Hottenbach wird am Samstag, 28. April, mit Mathias Tretter eröffnet. Im Gasthaus Dahlheimer spricht der mit zahlreichen renommierten Preisen ausgezeichnete Kabarettist unter dem Titel „POP“ über Transhumanismus, Post-Post-Moderne, Retrophänomen „Windowing“ und den Fluch der Unsterblichkeit. Noch steht das komplette Jahresprogramm nicht fest, sicher ist aber, dass Storyville four plus two am Donnerstag, 31. Mai, den Fronleichnam-Jazz gestalten.

Die Feuerwehrkapelle Rhaunen lädt Musikliebhaber für Samstag, 5. Mai, ab 20 Uhr in die Idarwaldhalle ein. Unter dem Titel „We want to entertain you“ wird gemeinsam mit dem Musikverein Hemmersdorf ein Konzertabend gestaltet. Mit Spannung erwartet wird in Stipshausen schon jetzt die Ziegenwanderung, die am Vatertag, Donnerstag, 11. Mai, stattfinden wird. Zudem wird dort vom 29. Juni bis zum 1. Juli auf dem Festplatz die Wälekirb gefeiert – die berüchtigte Heidelbeerkirmes. Das 30. Altburgfestival steigt vom 17. bis zum 19. August in der Kulisse der historischen Keltensiedlung Altburg bei Bundenbach – wohl einem der schönsten Plätze für ein Celtic-Folk-Festival mit mittelalterlichem Markt. Sieben Bands werden an den drei Tagen im Tal der Jahrtausende auftreten. Zudem gibt es einen Keltenmarkt, und am Sonntag ist Familientag.