Juniorranger bekommen Nachwuchs

Welches Kind träumt nicht von Abenteuern in Natur und Wildnis mit spannenden Tierbeobachtungen? In der vor einem halben Jahr erstmalig gegründeten Junior-Ranger-Gruppe im Nationalpark Hunsrück-Hochwald können 14 Jungen und Mädchen im Alter von 9 bis 13 Jahren diesen Traum ausleben.

Der Natur auf der Spur: Die Juniorranger begleiten einmal im Monat einen Ranger im Nationalpark. Die Nachfrage nach diesem Projekt war so groß, dass im Herbst eine weitere Gruppe gegründet werden soll.

Foto: Nationalparkamt

Sie begleiten einmal im Monat Nationalpark-Ranger und lernen dabei deren Arbeit im Schutzgebiet kennen. Ziel des Bildungsprogramms ist es, die Kinder zu Nationalparkexperten auszubilden. Sie können im Anschluss an die Ausbildung selbst aktiv im Park mithelfen.

Ein erster Aufruf zur Bewerbung für das Junior-Ranger-Programm erhielt eine hohe Anzahl Rückmeldungen. "Wir hatten eine so große Resonanz, dass wir im Herbst eine weitere Junior-Ranger-Gruppe ins Leben rufen werden. Wer Interesse hat, kann sich schon jetzt auf unserer Website informieren und bewerben", sagt Sebastian Schacht, Referent für Umweltbildung und Naturerleben im Nationalpark.

In den monatlichen Touren tauchten bei den Juniorrangern viele Fragen auf: Was ist ein Nationalpark? Wie sah der Wald früher einmal aus? Wie wird aus einem Wald ein Nationalpark, und wie lange dauert das eigentlich? All dies fanden die Teilnehmer gemeinsam heraus. Im Oktober verbrachten sie ein ganzes Wochenende im Wald. Wer mutig war, schlief im Freien. In Gruppenstunden lernten die Kinder, wie man sich in einem Wald ohne Schilder nur mit Hilfe eines GPS-Gerätes orientiert. Bei einem speziellen Thementag zu Telemetrie erhielten die Kinder einen spannenden Einblick in die Erforschung des Rotwilds mit Hilfe von GPS-Sendern. In den Osterferien können die Teilnehmer am Wildkatzenmonitoring mitarbeiten und ausgebrachte Lockstöcke kontrollieren.

"Wir sind begeistert, mit wie viel Interesse und Freude die Juniorranger teilnehmen", freut sich Verena Sauerbrei. Sie ist selbst Rangerin und betreut gemeinsam mit ihren Kollegen Patric Heintz und Gabriel Wern die Gruppe. Die drei begleiten die Kinder, während sie den Nationalpark hinter den Kulissen erforschen. Dabei zeigt die Natur selbst, warum sie so schützenswert ist. Themen, die im schulischen Kontext zu theoretisch und schwer zu vermitteln sind, werden so erlebbar und lebendig.

Natur und Umwelt zu schützen, ist nicht nur ein Kernanliegen des Nationalparks, sondern auch der Juniorranger deutschlandweit. Seit 2008 gibt es das Junior-Ranger-Programm in Deutschland, organisiert durch den Dachverband der Nationalen Naturlandschaften, Europarc. Bis zum 14. Lebensjahr kann man Juniorranger werden. Anschließend ist es möglich, in das Volunteer-Ranger-Programm zu wechseln. Dann kann man die Ranger bei ihrer Arbeit im Park unterstützen. Dazu gehört die Betreuung von Besuchern, Auskünfte zu erteilen, aber auch das Mitarbeiten in Forschungsprojekten wie dem Wildtiermonitoring. Die ersten Volunteer-Ranger des Nationalparks Hunsrück-Hochwald werden diesen Sommer ausgezeichnet.

"Ziel ist es, dass sich die zukünftigen Volunteers bei verschiedenen Projekten im Park einbringen können, beispielsweise bei der Betreuung der Juniorranger oder in der Moorrenaturierung. Sie setzen sich sehr intensiv mit dem Nationalpark auseinander", erklärt Patric Heintz. Im Sommer fährt die Gruppe gemeinsam ins Biosphärenreservat Südschwarzwald zum bundesweiten Junior-Ranger-Camp. Geschlafen wird draußen im Zelt. Neben vielen Aktivitäten und Spielen in der Natur findet auch eine intensive Auseinandersetzung mit dem Schutzgebiet statt. "Die jährlichen Camps sind der Höhepunkt für die Kinder und Jugendlichen", verrät Gabriel Wern. "Hier treffen so viele junge Menschen aufeinander, die alle ein gemeinsames Ziel verfolgen: mit Spaß die Natur schützen."

Ab September 2018 wird es eine weitere Junior-Ranger-Gruppe im Nationalpark Hunsrück-Hochwald geben. Diese richtet sich an Kinder im Alter von acht bis elf Jahren und wird sich regelmäßig zweimal im Monat freitags am Hunsrückhaus am Erbeskopf treffen.

Wer Lust hat, in die Gruppe einzusteigen, ist jederzeit willkommen. Da einige der großen Juniorranger in das Volunteer-Programm wechseln, können sich auch Jugendliche zwischen 11 und 14 Jahren für die bereits bestehende Gruppe anmelden.

Infos sind auf der Internetseite des Nationalparks www.nationalpark-hunsrueck-hochwald.de zu finden.