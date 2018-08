JU fordert App, Junge Liberale wollen digitalen Kreis

Mit Blick auf die Digitalisierung sind sich die Vertreter zweier politischer Nachwuchsorganisationen nicht einig: Der Kreisvorstand der Jungen Union (JU) hatte in seiner jüngsten Sitzung über die Internetpräsenz des Kreises Birkenfeld diskutiert. Dabei stellte der JU-Vorstand fest, dass es derzeit keine offizielle oder der Öffentlichkeit bekannte App des Kreises gibt.

Um es Einheimischen und Touristen gleichermaßen zu ermöglichen, sich über aktuelle Veranstaltungen, touristische Highlights, Bürgersprechstunden und vieles Weitere zu informieren, fordert die JU eine allgemeine und für alle Nutzer kostenlose App, berichtet deren Kreisvorsitzender Frederik Grüneberg. Er betont: „Viele Dienste unseres Kreises, der Verbandsgemeinden und der Stadt Idar-Oberstein könnte man mit solch einer App verknüpfen. Beispielsweise zum Rufen eines Sammeltaxis oder zum Reservieren eines Behördentermins mit hilfreichen Funktionen für alle Generationen. „In unserem digitalisierten und vernetzten Zeitalter müssen wir im ländlichen Raum endlich dafür Sorge tragen, dass wir den Anschluss nicht verlieren. Diese App könnte das Leben im Kreis Birkenfeld noch aktueller und dadurch lebenswerter gestalten und dadurch auch Touristen unseren Nationalparkkreis mit seinen vielfältigen Facetten näherbringen.“

Mit dieser Forderung zu einer kreisweiten und kostenlosen App, die gern auch durch heimische Firmenwerbung finanziert werden könne, ruft die Junge Union gleichzeitig auch „Könner und Macher“ dazu auf, sich dieser spannenden Aufgabe zu stellen. Zu diesem Ansatz äußert sich Lukas Heidrich, Vorsitzender der Jungen Liberalen im Kreis Birkenfeld: „Der Vorschlag, mit einer Kreis-Birkenfeld-App sämtliche nicht-digitale Angebote zu bündeln, um sie auf dem digitalen Weg zu präsentieren, zeigt, dass die Junge Union nicht verstanden hat, worum es beim digitalen Wandel geht. Wir Junge Liberale wollen keine App, sondern einen rundum digitalen Kreis Birkenfeld – vor allem aber eine digitale Kreisverwaltung.“

Die Junge Union schlägt vor, dass die Nutzer über das Smartphone einen Behördentermin reservieren können sollen. Statt zur Verwaltung zu pilgern, um dort einen Termin wahrzunehmen, fordern die Jungen Liberalen, dass man unabhängig von Zeit und Ort mit der Verwaltung auf digitalem Weg in Kontakt treten und deren Serviceangebote in Anspruch nehmen kann. „Wir wollen auch kein Portal, über das wir ein Sammeltaxi rufen können. Vielmehr wäre es hilfreich, wenn wir im ländlichen Raum ein Sharingsystem nutzen können.“ Weiterhin fordere die Junge Union, dass über die App ein eigenes Veranstaltungsportal betrieben werden soll. „Wir sind jedoch der Auffassung, dass ein weiteres Portal, welches von Steuergeldern entwickelt, finanziert und verwaltet werden müsste, nicht sinnvoll wäre. Vielmehr ist die Verwaltung in der Pflicht, die Möglichkeiten von Social Media stärker in den Fokus zu nehmen. Spannend finden wir auch den Vorschlag, dass die App-Zielgruppe sich für Bürgersprechstunden bei Lokalpolitikern eintragen können soll. Wer setzt sich denn heute mit seinem Anliegen in ein Wahlkreisbüro? Politiker müssen digitale Angebote der Kommunikation schaffen“, sagt Heidrich.

Er kündigt an, dass die Julis in Kürze ein Digitalkonzept für den Kreis Birkenfeld vorstellen werden: „Im Gegensatz zur JU meinen wir es mit der Digitalisierung ernst und möchten nicht analoge Konzepte digital vernetzen, sondern diese in digitale Strukturen umwandeln.“ Vera Müller