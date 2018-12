Das Duett, das Sarah Howard und Denver Murphy auf der Bühne der Brühlhalle sangen, war noch nicht ganz zu Ende, da standen die Leute auf und applaudierten: eine Anerkennung für einen großartigen Moment und vor allem für die Leistung der beiden Sänger im Ensemble der United States Air Forces in Europe Band aus Ramstein, die am Samstag in Baumholder ein Weihnachtskonzert gab. „Follow the Star“ hieß das Stück, das die beiden mitten im Programm sangen: Geh dem Stern nach bis zur Krippe mit dem Neugeborenen.

Lieder in dieser Art werden in einem Weihnachtskonzert erwartet, aber so, wie sie die US-Band aus Ramstein präsentiert, sind sie ein Erlebnis, ein Genuss fürs Ohr. Und eine Abwechslung für ...

Lesezeit für diesen Artikel (422 Wörter): 1 Minute, 50 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.