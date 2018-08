Jazztage: Nachtgeschichten einer großartigen Souldiva

Höhepunkt der diesjährigen Jazztage wird der Auftritt der Sängerin China Moses am Festivalsamstag um 22.15 Uhr auf dem Maler-Wild-Platz sein. Im Gepäck hat die in Paris lebende Tochter der Jazzsängerin und mehrfachen Grammy-Gewinnerin Dee Dee Bridgewater ihr Album „Nightintales“. Die englische Wortschöpfung lässt sich mit Erzählungen, Geschichten oder Märchen der Nacht übersetzen, enthält aber auch eine deutliche klangliche Anspielung auf das englische Wort für „Nachtigall“. „Eine Nacht weiß viel zu erzählen“, lautet ein bekannter Ausspruch, und als Erzählerin der Nacht erweist sich auch China Moses auf ihrem hochgelobten neuen Album.

Die bekannte Jazz- und Souldiva China Moses gastiert bei den Idar-Obersteiner Jazztagen. Foto: Sylvain Norget

Die insgesamt elf Titel bilden einen faszinierenden Trip durch nächtliche Erlebnisse, Gefühle und Schicksale. Mit warmer, erstaunlich wandelbarer Altstimme lässt sie Figuren und Orte im Kopf des Zuhörers Gestalt annehmen, formt Bilder und Stimmungen. Die ausdrucksstarken Songs reichen vom Rausch der Liebe („Hang Over“) bis zu ihrem bitteren Ende („Whatever“), erzählen von Lastern („Nicotine“) und Leidenschaften („Put It on the Line“), aber auch von Aufbruch und Mut („Running“). Sie bilden ein funkelndes Kaleidoskop, bei dem Jazz, Soul, R'n'B, Blues und Pop zu einem vielseitigen Ganzen verschmelzen.

In fünf Tagen und Nächten

Bekannt wurde China Moses 2008 mit dem Album „This One's For Dinah“, einer Hommage an die legendäre Dinah Washington. Als Jazz- und Souldiva mit eigenem Stil, braucht sie sich heute längst nicht mehr hinter ihrem Idol zu verstecken. Ihr neues Album „Nightintales“ besteht erstmalig komplett aus Eigenkompositionen. Auch wenn beim Albumtitel auch die „Geschichten aus 1001 Nacht“ anklingen, so brauchten die moderne Scheherazade, ihre Band sowie der britische R'n'B- und HipHop-Produzent Anthony Marshall doch gerade mal fünf Tage (und vor allem Nächte), um die Songs einzuspielen.

Von Kritikern und Fans gleichermaßen hochgelobt wird immer wieder die stilistische und thematische Vielseitigkeit von China Moses. So fesseln auch diese nächtlichen Erzählungen mit ihren nachdenklichen Momenten („Breaking Point“, „Ticking Boxes“, „Whatever“) oder tiefer Melancholie („Lobby Call“) ebenso wie mit ihren lustigen, beinah slapstickhaften Geschichten, etwa in „Hang Over“, das die Trunkenheit der Liebe veranschaulicht. Großes Kopfkino dank der herausragenden Stimme von China Moses! Musikalisch vielseitig und spannungsreich umgesetzt in einem prickelnden Cocktail aus deepem Soul, treibenden Blaxploitation-Zitaten, Lounge-Jazz und groovendem R'n'B, abgerundet mit einer gesunden Prise Pop.

Lange Versionen im Konzert

„Vieles an diesem Album entstand aus dem Moment heraus“, erklärt China Moses: „Deshalb klingt es so frisch. Wir wollten zeitlose Musik machen, etwas, das man in vielen Jahren noch hören kann. Es sollte so live wie möglich klingen und doch so verdichtet, wie in den alten Jazzsongs. Die waren auch meist nur zwei, drei Minuten lang. Unser Album dauert gerade mal 50 Minuten. Aber da ist alles drin. Die langen Versionen gibt es dann im Konzert.“

Und darauf können sich die Jazztage-Besucher wahrhaft freuen. Unterstützt wird China Moses von ihrer großartigen Band aus London, mit Luigi Grasso an Alt- und Baritonsaxofon, Pianist Joe Armon Jones, Luke Wynter am Bass sowie Marijus Aleksa am Schlagzeug. Sie bilden ein Fundament, auf das China Moses bauen kann. Auf der Bühne hat sich die mitreißende Entertainerin längst als feste Größe renommierter Jazzfestivals etabliert. „Wir hatten ein ungeheures Terminglück, dass wir sie zu einem für uns erschwinglichen Preis verpflichten konnten“, freut sich die Idar-Obersteiner Kulturreferentin Annette Strohm.