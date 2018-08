Jazztage lockten viele Musikfreunde nach Idar

„Das waren Highlight-Jazztage“, freut sich Kulturdezernentin Annette Strohm nach Abschluss des Festivals in Idar. Selbst das heftige Gewitter kurz vor Schluss konnte die Gesamtbilanz nicht trüben, mussten doch letztlich beim Programm keinerlei Abstriche gemacht werden. „Insgesamt war keine Gruppe ein Ausfall, jede hat ihr Publikum gefunden“, stellt sie im Gespräch mit der NZ zufrieden fest. Der gute Zuspruch vor allem am Samstagabend scheint sich nach einer ersten Durchsicht auch auf den Buttonverkauf niedergeschlagen zu haben, die Stadt rechnet mit Mehreinnahmen.

Auch der Sonntag hatte viele Besucher, auch wenn es erst sehr heiß und am Ende sehr nass war. Los ging es mit dem Gospelgottesdienst. Die Amen Singers hätten gut zur royalen Hochzeit von Harry und Meghan gepasst. Der Binger Gospelchor gestaltete den sehr gut besuchten Gottesdienst – um 11 Uhr gab es keinen freien Platz mehr – mit rhythmischen Songs und modernen Gospels. Die Leitung des Chors hat Regionalkantor Alexander Müller. Gelungen war die Mischung aus klassischen Gospels und modernen Liedern, die eine chillige, aber auch ab und zu sehr andächtige Stimmung am sonnigen Sonntagmorgen lieferte. Die „Gospel light“-Variante kam gut beim Publikum an, wenngleich der Auftritt an manchen Stellen ein wenig unterkühlt wirkte.

Danach hatte Teresa Bergman, Sängerin und Komponistin aus Neuseeland, einen recht undankbaren Job: das Publikum bei brütender Mittagshitze zu bespaßen. Wie die 31-Jährige diese Aufgabe meisterte, beeindruckte. Satte zwei Stunden stand die sympathische junge Frau, von der man sicher noch hören wird, auf der Bühne. Einige meinten sogar, dass sie einen Auftritt am Samstagabend verdient gehabt hätte und ohne Frage massentauglich ist, so gut war das, was sie an funky Jazz-Pop-Songs ablieferte. Erinnerungen an die junge Joni Mitchell oder Rickie Lee Jones wurden wach. Eingängig Melodien ohne Nervfaktor, eine Lässigkeit, der Mut zu musikalischen Kontrasten, witzige Ansagen, mal Tiefsinniges, mal Ironisches: Das Publikum belohnte den ebenso tollen wie schweißtreibenden Auftritt mit viel Beifall.

Kulturreferentin Annette Strohm hat einen guten Griff getan: Bergman ist als wunderbarer Kompromiss zu betrachten – jazzig, aber nicht zu fordernd, und trotzdem auf hohem Niveau mit Leidenschaft musizierend. Viel Applaus gab es auch für Heinz Sauerborn und sein Klangkraft-Trio, das mit Pop, Jazz und Weltmusik den Abschluss auf der Bühne in der oberen Fußgängerzone machte.

Auf der intimen Hofbühne, wo sich bis zum Gewitter die Gäste bei Kaffee und Kuchen, Sekt, Wein und Häppchen drängten, stand am Sonntagnachmittag die Formation Sarah Jasmin, JazzWeinz & Friends – erst zum dritten Mal seit ihrer Gründung vor einigen Monaten. Das merkte man aber nie, so gut waren Gesang und Rhythmussektion um Jazztage-Urgestein Jürgen Weinz (Kickback) aufeinander abgestimmt. Von dieser Stimme wird man sicher künftig öfter hören – auch weil die Deutsch-Marokkanerin, die mit bürgerlichem Namen Sarah Yacine heißt, inzwischen in Birkenfeld lebt und arbeitet.

Zeitgleich gab es auf der Maler-Wild-Bühne wilden, modernen „Über-Jazz“ mit Drum-'n'-Bass- und sogar Hip-Hop-Einflüssen: Horst Hansen Trio nennt sich das Quintett um den herausragenden Saxofonisten Lukas Weber, dessen lustige Ansagen allein schon einen Besuch dieses Gigs wert waren. Die wilde Mischung begeisterte eine für den Sonntagnachmittag auf der Nebenbühne erstaunlich große Zuschauerschar – bis das Gewitter losbrach. Aber auch davon ließen sich die Musiker aus Krefeld auf der überdachten Bühne nicht stoppen. Sie spielten einfach weiter, auch wenn nur einige Unentwegte unterm Regenschirm weiter applaudierten.

Das Joscho-Stephan-Quartett musste dagegen seinen Auftritt auf der Hauptbühne wegen des Regens abbrechen. Kurzerhand zog die Band in die Brasserie um und absolvierte in Klubatmosphäre mit ihrem von ihnen selbst so bezeichneten Gypsy-Jazz einen umjubelten Auftritt. Mit seinen exzellenten Begleitern in klassischer Besetzung Kontrabass, Geige, Rhythmusgitarre zauberte Joscho Stephan auf seiner Gitarre die irrwitzigsten Läufe. Die Band brillierte mit in Bauch und Beine gehender, temporeicher Gute-Laune-Musik. Das war ein passender schwungvoller und fröhlicher Abschluss für die Jazztage – wenn auch in einem kleinen Kreis.

