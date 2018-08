Jason T. Edwards übernimmt das Kommando

Aus unserem Archiv

Baumholder/Kaiserslautern

Die geografisch gesehen größte Garnison der US-Armee in Europa hat einen neuen Kommandeur, der die 29 Standorte und Einrichtungen mit deren vielfältigen Zuständigkeiten überwacht. Oberst Jason T. Edwards hat dieser Tage in einer Zeremonie in der Daenner-Kaserne in Kaiserslautern das Kommando der Garnison Rheinland-Pfalz übernommen. Er leitet nun die Einrichtungen in Kaiserslautern, Baumholder, Landstuhl, Ramstein-Miesau, Sembach, Grünstadt, Mannheim und Germersheim betreibt. Der Oberst Edwards – bei der Army ist das der Colonel – stützt sich auf Erfahrungen aus einer Vielzahl von Aufgaben und Führungspositionen. In seiner Karriere war Edwards bislang unter anderem Operations Officer im 556. Personnel Service Battalion, stellvertretender Leiter der Abteilung für Postbetrieb im 8. Human Resources Sustainment Center, Leiter der J123 Exercise and Readiness Branch im US Pacific Command und Branch Chief der Enlisted Disribution im Army Human Resources Command.