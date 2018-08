Jakobskirmes in Rimsberg: Schräges Rentnerduo macht Späße

Der Auftritt des schrägen Rentnerduos Willi und Ernst, hinter dem sich die beiden Koblenzer Kabarettisten Dirk Zimmer und Markus Kirschbaum verstecken, ist der Höhepunkt im Programm der traditionellen Jakobskirmes in Rimsberg. Sie wird in diesem Jahr von Freitag, 20., bis Montag, 23. Juli, gefeiert.

Ihre leidenschaftlichen und humorvollen Zwiegespräche führen Willi und Ernst, die unter anderem 2011 mit dem Kulturpreis der Stadt am Deutschen Eck ausgezeichnet wurden und zudem eine feste Größe beim Kölner Karneval sind, am Kirmessonntag, 22. Juli, ab 20.30 Uhr beim Gastspiel im Rimsberger Festzelt. Karten dafür sind zum Preis von 8 Euro im Vorverkauf in der Tankstelle des Autohauses Wiegand in Birkenfeld erhältlich. Auch Marina Auler, Tel. 06782/988.870, oder Silvia Schneider, Telefon 06782/989 74 13, nehmen Kartenbestellungen entgegen.

Doch nicht nur das Rentnerduo will für gute Unterhaltung der Kirmesbesucher in Rimsberg sorgen. Dieses Ziel haben auch die Hunsrück-DJs, die am Freitagabend ab 20.30 Uhr mit einer Disco das viertägige Treiben eröffnen.

Am Samstag spielt ab 20 Uhr das Duo Sunrise auf. Außerdem dürfen sich die Zuschauer ab 21 Uhr auf die Vorführungen der Original Jakobstänzer, der Nachwuchsgruppe The Dancing Jakobs und einer Männerballettformation aus Reichenbach freuen. Die Arbeitsgemeinschaft der Westricher Nahetalgemeinden wird am Samstag übrigens einen Bustransfer einrichten, damit auch Besucher aus den Nachbarorten von Rimsberg bequem zur Jakobskirmes kommen können. Die Abfahrtszeiten wurden nach Auskunft von Ortsbürgermeister Wolfram Müller in Zusammenarbeit mit der Vorsitzenden der Rimsberger Kirmesgemeinschaft, Silvia Schneider, wie folgt festgelegt: Reichenbach, 19.15 Uhr, Bushaltestelle; Frauenberg, 19.25 Uhr, Feuerwehrgerätehaus und 19.30 Uhr, Bushaltestelle Ortsmitte; Sonnenberg, 19.40 Uhr, Bushaltestelle; Kronweiler, 19.50 Uhr, Brücke (Kreuzung Sonnenberger Straße und Hauptstraße).

Der Kirmessonntag beginnt um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst. Ab 11 Uhr werden die Fröhlichen Dorfmusikanten den Frühschoppen untermalen. Ab 12 Uhr werden zum Mittagessen Rimsberger Jungrindkeule sowie Grillspezialitäten gereicht, bevor um 15 Uhr ein Familiennachmittag mit Tanzdarbietungen von Kindern auf dem Programm steht. Für die kleinen Besucher wird zudem die von der Arbeitsgemeinschaft der Westricher Nahetalgemeinden neu angeschaffte Hüpfburg aufgebaut, und es wird außerdem Ponyreiten angeboten. Ab 16.30 Uhr startet dann ein Strohballenrennen, bevor Willi und Ernst für Amüsement am Abend sorgen.

Zum Abschluss der Kirmes ist am Montag ab 12 Uhr ein gemeinsames Mittagessen geplant. Alleinunterhalter Ralf Brücher spielt ab 20 Uhr zu Tanz und Unterhaltung auf. Ab 21 Uhr werden schließlich die Gewinner der Tombola ermittelt. ax