Aus unserem Archiv

Das Forstamt Birkenfeld ist in sieben Forstreviere gegliedert und bewirtschaftet die Staats- und Kommunalwälder im Bereich der Stadt Idar-Oberstein sowie die in den Verbandsgemeinden Birkenfeld und Baumholder und 18 Gemeinden der Verbandsgemeinde Herrstein. Das Forstamt grenzt südöstlich an den Nationalpark Hunsrück-Hochwald und erstreckt sich von der Grenze der Stadt Kirn bis zur saarländischen Grenze. Ein Privatwaldbetrieb beschäftigt einen eigenen Förster, weiterhin gibt es ein Kommunalwaldrevier.