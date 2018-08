Investitionsplan 2018: Birkenfelder VG-Werke lassen 9,6 Millionen Euro in neue Projekte fließen

Es gibt eine Formel, die fast jedes Jahr gültig ist: Das meiste Geld investiert die Verbandsgemeinde (VG) nicht in ihrem allgemeinen Haushalt, sondern es wird von den als Eigenbetrieb organisierten VG-Werken im Untergrund der Stadt und den 30 umliegenden Orten vergraben. Obwohl das Investitionsprogramm im aktuellen VG-Etat vor allem wegen der Errichtung des neuen Feuerwehrgerätehauses in Birkenfeld diesmal mit 4 Millionen Euro besonders üppig ausfällt, ändert sich auch 2018 nichts an dieser Feststellung. Denn im Wirtschaftsplan der VG-Werke für dieses Jahr sind Projekte vorgesehen, die insgesamt 9,6 Millionen Euro kosten.

Wenn in der Verbandsgemeinde Neubau- oder Gewerbegebiete entstehen, so wie auf dem Foto am Stadtrand von Birkenfeld, haben die Werke die Aufgabe, Wasser- und Abwasserleitungen zu verlegen. Das wird auch 2018 auf mehreren Baustellen der Fall sein.

Foto: Axel Munsteiner

Dabei muss an dieser Stelle jedoch vorsorglich gesagt werden: Diese Summe fließt nur dann, wenn die vorgesehenen Vorhaben, die der Trinkwasserversorgung, der Abwasserbeseitigung und dem Betrieb des Freibads dienen, auch tatsächlich in den kommenden zehn Monaten eins zu eins verwirklicht werden, was erfahrungsgemäß in dieser Form so gut wie nie der Fall ist. Dabei stellt Werkleiter Jürgen Jahn im NZ-Gespräch klar: „Wir arbeiten nach dem Prinzip der Kontinuität und nehmen regelmäßig Investitionen vor.“ Das soll verhindern, dass wegen Untätigkeit irgendwann ein zu großer Modernisierungsstau entsteht, der dann einen sprunghaften Anstieg der Gebühren zur Folge hätte und damit zulasten der Bürger gehen würde.

Sparsamkeit im Freibad

Nachdem in den Vorjahren viel Geld für das Freibad in die Hand genommen wurde und dort unter anderem für 250.000 Euro Dachaufbauten am Hauptgebäude installiert sowie für 70.000 Euro ein Anschluss an die Heizzentrale des Nahwärmenetzes neben dem alten Feuerwehrhaus in der Brückener Straße verlegt wurde, stehen dort 2017 nur geringfügige Investitionen an. Lediglich 17.000 Euro sind dafür im Wirtschaftsplan der VG-Werke vorgesehen. Zu den ins Auge gefassten Maßnahmen zählen beispielsweise die Erneuerung einer Außendusche beziehungsweise einer Außenumkleidekabine.

Ganz andere Dimensionen haben die Beträge, die beim Betriebszweig Abwasser für neue Projekte anfallen. Sie belaufen sich auf insgesamt rund 4,5 Millionen Euro. Noch einen Batzen mehr, nämlich zusammengerechnet circa 5,1 Millionen Euro, werden im Betriebszweig Trinkwasser ausgegeben. Dort entfallen aber allein 2,76 Millionen Euro auf einen Baukostenzuschuss an den Wasserzweckverband des Landkreises. Als Mitglied zahlt die VG einen Anteil von 32,8 Prozent für die vom Zweckverband geschulterten Vorhaben, deren wichtigstes und kostspieligstes die nun schon seit einigen Jahren laufende Verlegung einer mehr als 30 Kilometer langen Trinkwasserleitung ist, die die Talsperre Nonnweiler mit der Steinbachtalsperre bei Kempfeld verbindet.

Bei den meisten anderen Projekten arbeiten die beiden Betriebszweige üblicherweise Hand in Hand, indem auf den Baustellen gleichzeitig der Kanal fürs Abwasser und die Rohre fürs Trinkwasser sowie die jeweiligen Hausanschlüsse verlegt werden. Dafür gibt es auch bei den 2018 ins Auge gefassten Maßnahmen eine ganze Reihe von Beispielen. So sollen in der Stadt („Haesgeswiesen 4“ mit 40 Parzellen) und in vier weiteren Orten Neubaugebiete erschlossen werden, wobei teilweise auch der Bau großer Regenrückhaltebecken erforderlich ist. In Birkenfeld schlagen diese Arbeiten mit insgesamt 960.000 Euro zu Buche. In Achtelsbach („Bubenstück“ mit acht Plätzen) sind es 270.000 Euro, in Buhlenberg („Bußheck“ mit 15 Grundstücken) 300.000 Euro, in Hoppstädten-Weiersbach („Auf dem Seilgenfeld“ mit 26 Parzellen) 275.000 Euro sowie in Schwollen („Auf der Pferdsweide“ mit 26 Parzellen) 965.000 Euro.

Gewerbegebiete im Doppelpack

In Hoppstädten-Weiersbach steht zudem die Erschließung der beiden Gewerbegebiete „Auf dem Flugplatz“ und „Im Stebel“ an. Bei diesen Arbeiten sitzen die Werke laut Wirtschaftsplan 2018 mit 790.000 Euro beziehungsweise 120.000 Euro finanziell mit im Boot.

Wenn bestehende Straßen auf Vordermann gebracht und aufgerissen werden, docken sich zudem in vielen Fällen die VG-Werke an, um Leitungen zu erneuern. So ist es auch geplant, wenn in Rötsweiler-Nockenthal Bergweg und Neuweg ausgebaut werden. Da dort die Abwasserrohre modernisiert werden müssen, investieren die Werke 185.000 Euro im Doppelort.

Eine Bergstraße gibt es auch in Birkenfeld. Sie hat den Status einer Landesstraße und ist die wichtigste Zufahrt von der Stadt in Richtung Dienstweiler und Hoppstädten. Wegen des schlechten Zustands wollen die Werke den Abwasserkanal auf dem Abschnitt zwischen Big-Center und dem Pfalzgrafenweg für 400.000 Euro erneuern. Bei diesem Projekt sind nach Auskunft von Jahn aber noch weitere Erörterungstermine mit anderen Beteiligten nötig. Hinter der Verwirklichung der Maßnahme steht also noch ein Fragezeichen, denn weder der Landesbetrieb Mobilität (LBM) noch die Stadt haben 2018 Aktivitäten in dieser Straße geplant, sodass sie auch keine Haushaltsmittel für die Erneuerung der Fahrbahn beziehungsweise der Gehwege in den Etats eingestellt haben. Außerdem sind im Wirtschaftsplan noch insgesamt 1,05 Millionen Euro für die erstmalige Herstellung – das betrifft Neubaugebiete – beziehungsweise beim Ausbau vorhandener Straßen die Erneuerung von Hausanschlussleitungen für Wasser und Abwasser vorgesehen.

Bleibt schließlich noch ein abschließender Hinweis an all diejenigen, die sich nun vielleicht wundern werden, warum im Überblick einige Baustellen fehlen, die offenkundig sind. Das gilt zum Beispiel für die Arbeiten in der Birkenfelder Schneewiesenstraße, die nach der Winterpause nächste Woche wieder starten sollen, oder für die weiterhin andauernde Erschließung des Gewerbegebiets Dickenstein am Stadtrand in Richtung Brücken.

Zwei Baustellen in der Verlängerung

Diese Vorhaben sind nach Auskunft von Jürgen Jahn nicht Bestandteil des 2018er-Wirtschaftsplans der Werke, weil sie schon in den Zahlenwerken des Vorjahrs enthalten waren und es sich somit um keine neu vorgesehenen Projekte handelt. Jahn informiert aber darüber, dass seinerzeit für die Schneewiesenstraße eine Investition der Verbandsgemeindewerke in Höhe von 870.000 Euro eingeplant war und für das Gewerbegebiet Dickenstein ein Betrag in Höhe von 460.000 Euro veranschlagt wurde.

Von unserem Redakteur

Axel Munsteiner