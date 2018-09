Mehr als 120 Aussteller, Dutzende Fachjournalisten und bis zu 4000 Besucher aus aller Welt sind an diesem Wochenende wieder in Idar-Oberstein zu Gast. Vom heutigen Freitag bis am Montag findet die 34. Ausgabe der Internationalen Fachmesse Intergem statt, bereits zum zehnten Mal in der neuen Messehalle im Gewerbepark Nahetal direkt an der Bundesstraße 41.

„The World’s Finest Colours“ (die besten Farben/Farbsteine der Welt) lautet das Motto. Die kleine, aber feine Spezialitätenmesse ist bekannt dafür, dass hier die feinsten Edelsteine, exquisiter Schmuck und faszinierende Objekte ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.