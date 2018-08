Infoabend in Birkenfeld: Protest gegen vom Bistum geplante XXL-Pfarreien wächst

Geht das Bistum Trier mit seiner Strukturreform und der geplanten Bildung von sogenannten XXL-Pfarreien den richtigen Weg? Auch im Kreis Birkenfeld gibt es viele Katholiken, die das nicht glauben und die künftig vorgesehene Raumgliederung kritisieren. Das wurde am Mittwoch bei einem überregionalen Infoabend der Initiative „Kirchengemeinde vor Ort“ deutlich, zu der rund 70 Zuhörer ins Birkenfelder Georg-Wilhelm-Haus gekommen waren, wo lebhaft, teils emotional und ab und an nicht frei von Polemik über das brisante Thema diskutiert wurde.

Foto: Benjamin Werle

Die aufgrund der Umsetzung der Synode im Bistum Trier beabsichtigte Neuordnung sieht vor, dass die bisher rund 880 Einzelpfarreien, die es im großen Gebiet zwischen Saarbrücken und dem Koblenzer Raum gibt und die in 172 Pfarreiengemeinschaften (PG) zusammengefasst sind, ab 1. Januar 2020 in nur noch 35 Großpfarreien der Zukunft umgewandelt werden sollen.

Laut Bistumsentwurf würde in der Naheregion die Pfarrei der Zukunft Idar-Oberstein entstehen, der die bisherigen Pfarreiengemeinschaften Birkenfeld-Langweiler, Idar-Rhaunen-Bundenbach, Nahe-Heide-Westrich, Oberstein und Kirn angehören. Mit 951 Quadratkilometern wäre es flächenmäßig die größte der 35 XXL-Pfarreien. Mit rund 22.400 Katholiken, die dort leben, wäre sie aber bistumsweit die XXL-Pfarrei mit der sechstniedrigsten Anzahl an Gläubigen.

Die Initiative Kirchengemeinde vor Ort, deren Position sich nach eigener Aussage aktuell bereits 208 Pfarreien, darunter auch der Pfarrgemeinderat St. Jakobus Birkenfeld, angeschlossen haben, macht aber gegen die Bistumspläne mobil und formulierte seine Ziele auch beim Infoabend in der Kreisstadt. „Wir sind gegen diese radikale Reform und die Auflösung der Kirchengemeinden, die in einer Großpfarrei aufgehen sollen. Wir können nämlich beim besten Willen nicht erkennen, wie in XXL-Pfarreien alles besser funktionieren soll als in den kleinen Pfarreien, wo Heimat und Engagement da sind. Wenn die Reform so kommt wie geplant, dann wird die Lebendigkeit verloren gehen. Wir wollen aber das Beste für unsere Kirche erreichen, weil wir merken, dass viele Menschen im Bistum das Bedürfnis haben, das zu sichern, was sich bewährt hatte“, fasste Harald Cronauer den Standpunkt der Initiative zusammen.

Sie sagt voraus, dass das Ehrenamt massiv zurückgehen wird, wenn das Ende der kleineren Pfarreien tatsächlich besiegelt wird und es keine lokale Verwurzelung mehr gebe. Dann würden nach Schätzung der Initiative mindestens 90 Prozent der in Pfarrgemeinde- oder Verwaltungsräten tätigen Ehrenamtler nicht mehr zur Verfügung stehen, und das Bistum müsste für diese Aufgaben Arbeitnehmer einstellen und bezahlen.

Zu den vielen offenen Fragen, die die Engagierten in der katholischen Kirche umtreiben, gehört unter anderem auch eine, die die Vorsitzende des Birkenfelder Pfarrgemeinderats, Christine Haupenthal, in die Runde warf. „Wir haben mehrfach vom Bistum wissen wollen, ob die Pfarrgemeinde- und Verwaltungsräte aufgelöst werden, haben darauf aber keine Antwort bekommen.“

Die Initiative geht nach Gesprächen mit dem Bistum davon aus, dass das der Fall sein wird. Es bleibe aber wie bei vielen anderen Punkten der Reformabsichten noch vieles im Ungefähren. „Wir wissen nicht, welche Gremien später vor Ort noch da sein werden. Wir wissen nur, dass es keine gewählten Gremien mehr sein werden“, sagte Cronauer. Der frühere Landesvorsitzende der Saar-FDP äußerte auch eine provokante Vermutung, welches Motiv hinter den Bistumsplänen stecken könnte. „Über den Weg der XXL-Pfarreien wird es später viel leichter sein, Kirchen oder Pfarrheime zu schließen, weil es weniger Gremien gibt, die dagegen Widerstand leisten könnten.“ Denn ein weiterer Kernpunkt der Kritik, die die Initiative übt, besteht darin, dass die teils über Jahrhunderte erworbenen Vermögenswerte einer kleineren Pfarrei, etwa Immobilien, auf die zentrale XXL-Pfarrei übertragen werden. „Aus unserer Sicht bedeutet das praktisch eine Enteignung“, sagte Helmut Baltes, einer der Gründer der Initiative. Wo die bisherigen Priester eingesetzt werden, sei ebenso offen wie die ganz profane Frage, die ein Zuhörer stellte – nämlich, ob es nach der Reform in einer XXL-Pfarrei nur noch eine Anlaufstelle gebe, um beispielsweise eine Taufe oder Hochzeit anzumelden.

Die Initiative drängt deshalb vor allem auf zwei Punkte. Um mehr Zeit für eine ergebnisoffene Diskussion zu haben, sollte die neue Raumgliederung um mindestens zwei Jahre, also bis 2022, verschoben werden. Sie macht sich nämlich dafür stark, dass man sich bei der künftigen Struktur der Pfarreien im Bistum Trier an der rheinland-pfälzischen Kommunalverfassung orientiert. Dort sind die kleinen Ortsgemeinden bekanntlich eigenständig, und die Verbandsgemeinden agieren als gemeinsame Verwaltungsbehörde. In Anlehnung daran könnten auch die einzelnen Pfarreien bestehen bleiben und der Kirchengemeindeverband mit dem Pastor als übergeordnete Instanz agieren, erläuterte Cronauer.

Alois Kandels war beim Infoabend einer von mehreren Zuhörern, die mit einer Wortmeldung im Diskussionsteil ihre klare Unterstützung für den Einsatz der Initiative bekundeten. Der Vorsitzende der Kolpingsfamilie Birkenfeld betonte: „Ich bin kein genereller Gegner von Reformen. Aber ich bin dagegen, dass man eine gesunde Struktur zum Teufel jagt.“

Es gab aber auch eine Stimme, die für den eingeschlagenen Weg des Bistums warb. Anne Kiefer, Gemeindereferentin der PG Nahe-Heide-Westrich, ist eine der sogenannten Erkunderinnen, die in der Diözese gemeinsam mit den Gläubigen ausloten soll, wie das kirchliche Leben in den künftigen Pfarreien der Zukunft ausgestaltet werden kann. Sie betonte: „Wir befinden uns in einem Prozess, bei dem viele Räder laufen, um die neuen Strukturen bestmöglich zu organisieren. Das Bistum bemüht sich aber ausdrücklich, das Engagement vor Ort zu stärken, und es sollen ja auch Kompetenzteams entstehen, die möglicherweise auch Entscheidungen über finanzielle Fragen treffen können“, betonte Kiefer.

Die Skepsis von Nicole Kirschbaum-Reuther, Schriftführerin im Birkenfelder Pfarrgemeinderat, konnte sie mit dieser Aussage aber nicht ausräumen. Sie wiederholte noch einmal das Gefühl, sich in einem brennenden Haus zu befinden, wie es der Pfarrgemeinderat im Vorfeld des Infoabends in einer Pressemitteilung schon einmal beschrieben hatte, und berichtete von ihren Erfahrungen bei einem Erkundertreffen.

Daran hatte in Idar-Oberstein für sie überraschend auch Bischof Stephan Ackermann teilgenommen. Der sei aber leider konkreteren Fragen, die sie zur Strukturreform stellen wollte, ausgewichen. Deshalb stellt sich die Situation für Kirschbaum-Reuther so dar, „dass uns Bewährtes weggenommen wird und wir nicht wissen, was Neues kommt. Diese Verunsicherung und Ängste hindern uns daran, produktiv zu sein“, bedauert die Ehrenamtlerin. Axel Munsteiner

Das sagt das Bistum Trier:

Die Diözese verspricht sich von der Neuordnung der pfarrlichen Strukturen, „dass sie dabei hilft, weniger Geld in Verwaltung und weniger Zeit in strukturelle Fragen zu investieren. Die große Herausforderung für die Christen in unserem Bistum ist die Pastoral. Wir wollen stärker von den Bedürfnissen der Menschen ausgehen und die Charismen der Getauften mehr als bisher in das kirchliche Leben einbinden.“ Das betont Sprecherin Judith Rupp auf NZ-Anfrage.

Die künftig vorgesehene Pfarrei der Zukunft Idar-Oberstein werde von einem Team geleitet, „zu dem auch ein Pfarrer gehören wird. Weitere Priester, Diakone und Seelsorger werden in der Fläche der Pfarrei eingesetzt sein und arbeiten“, betont das Bistum. Keineswegs sei das Ziel der Neugliederung aber eine Zentralisierung. „Ganz im Gegenteil wollen wir das kirchliche Leben an vielen Orten stärken. Zwar wird es einen Pfarrort geben, an dem nach den bisherigen Überlegungen das Leitungsteam sitzt und die Verwaltung. Aber die Nähe zu den Menschen, örtlich-geografisch, thematisch und zu ihren Bedürfnissen, ist ja ein Hauptanliegen der Bistumssynode“, heißt es in Trier.

Und Sprecherin Rupp ergänzt: „Natürlich werden die Pfarreien der Zukunft ihr seelsorgliches und karitatives Engagement anschauen müssen und nach den Bedarfen festlegen. Dass dies aber zu einer Ausdünnung der Angebote führen wird, ist eine Behauptung, die nicht zu belegen ist. Ein Anliegen der Synode ist es ja, Seelsorger, vor allem die Priester, von Verwaltungsaufgaben zu entlasten und so mehr Raum für die Seelsorge zu schaffen.“

Bei den Vorschlägen zum künftigen Zuschnitt der Pfarreien habe das Bistum zudem – anders als von Kritikern behauptet – sehr auf strukturelle und geografische Gegebenheiten geachtet. Danach schloss sich eine sechsmonatige Resonanzphase mit rund 3000 Rückmeldungen von haupt- und ehrenamtlichen Gläubigen an. Davon hätten einige auch „Eingang in die Überarbeitung des Raumentwurfs gefunden. Im Rahmen der formalen Anhörung werden die jetzigen Gremien erneut Gelegenheit zur Stellungnahme haben“, heißt es seitens des Bistums weiter.

In Trier wird zwar eingeräumt, „dass es in Teilen der jetzigen kirchlichen Räte zurzeit eine große Verunsicherung gibt, weil die künftigen Formen der Beteiligung und Mitbestimmung noch nicht benannt sind. Die Mitbestimmungsformen für die neue Pfarreistruktur werden aber gerade in einer Teilprozessgruppe beraten. Sicher ist, dass es mit der Umsetzung der Synodenbeschlüsse kein Weniger, sondern ein Mehr an Mitbestimmung und Beteiligung auf verschiedenen Ebenen geben wird“, betont das Bistum.

Dass die anstehenden Veränderungen Widerstand und kritische Reaktionen auslösen, sei zwar völlig normal, sagt die Bistumssprecherin. Es sei unbestritten, „dass wir in einer Zeit stehen, in der die Volkskirche ihrem Ende entgegengeht, in der Christsein kein Mainstream ist und die Kirche neue Wege finden muss, um Menschen mit Jesus Christus und dem Glauben in Berührung zu bringen. Wir wollen diese Krise jedoch nicht einfach erdulden und über uns ergehen lassen, sondern sie gestalten und aktiv nutzen für Veränderungen.“

Als ärgerlich und durch nichts zu beweisen bezeichnet das Bistum schließlich „die grundsätzliche Behauptung, dass durch die Pfarreien der Zukunft das ehrenamtliche Engagement wegbrechen würde. In unserem Bistum haben wir rund 80 000 ehrenamtlich tätige Menschen. Davon sind circa 85 Prozent nicht in einem Rat, sondern in den vielfältigen seelsorglichen Feldern engagiert. Bislang hat noch keiner dieser Freiwilligen, weder aus einem Besuchsdienst, aus der Jugendarbeit oder der Flüchtlingshilfe gesagt, dass er mit der Neugründung der Pfarrei den Dienst aufgibt. Denn für viele ist ihr Dienst neben der territorialen Zugehörigkeit vor allem Ausdruck ihres Christseins. Das Bistum löst keine Gruppen und Gemeinschaften auf – es ändert die Pfarreigrenzen, um eine größere Verlässlichkeit für haupt- und ehrenamtliche Dienste für die Zukunft sicherzustellen“, heißt es im Schreiben an unsere Zeitung.