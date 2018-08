Indianer-Powwow: Westernmarkt, Reitershows und böse Comanchen

Das Indianer-Powwow am Bostalsee ist schon Tradition – vom 24. bis zum 26. August geht das stimmungsvolle Fest bereits in seine 14. Runde. Indianer, Trapper, Rancher und Soldaten bauen am Strandbad Bosen Tipis, Lodges und Armeezelte auf und erinnern so an die glorreichen Zeiten des Wilden Westens. Da sind auch einige Hingucker wie Planwagen, Kanus oder die schweren Kanonen der Süd- und Nordstaatler zu bestaunen. Wie immer laden Gog Concept gemeinsam mit dem Freizeitzentrum Bostalsee und „Unsere Volksbank St. Wendeler Land“ zum Powwow ein. Landrat Udo Recktenwald freut sich schon: „Das Powwow ist eines der stimmungsvollsten Feste im Südwesten und passt ideal zum Bostalsee. Wir erwarten viele Familien aus nah und fern.“

Die spektakulären und halsbrecherischen Reitershows gehören zweifellos zu den Höhepunkten des Indianer-Powwows. Foto: Veranstalter

Aus allen Richtungen reisen Freizeitindianer und -cowboys an. So haben sich Gruppen aus Frankreich, Luxemburg, Belgien, den Niederlanden, aus Bayern, Thüringen und Berlin angesagt, um am Bostalsee einige schöne Tage zu erleben. Der See mit seinem feinen Sandstrand wirkt wie ein Magnet.

Auch Stammestänze gehören zum vielfältigen Programm am Strandbad Bosen. Foto: Veranstalter

Los geht es am Freitag, 24. August, um 16 Uhr. Die Besucher können sich in aller Ruhe das Lager anschauen, mit den campierenden Hobbyisten plaudern und darüber hinaus Einblicke in deren besondere Form der Freizeitgestaltung erhalten. Ab 19 Uhr spielt dann die Jim Everett Band flotte Countryrhythmen.

In der Pause um 20 Uhr dürfen sich die Besucher auf waghalsige Kunststücke hoch zu Pferd freuen: Die Voltigeure der Plains Indians zeigen spektakuläre Stunts auf, unter und neben ihren Pferden, die man so selbst in großen Freizeitparks nicht sieht – klasse Reiter auf klasse Pferde.

Samstags und sonntags jeweils ab 12 Uhr präsentiert sich das Powwow mit seiner ganzen Programmvielfalt. Es gibt stimmungsvolle Indianertänze, tolle Reitershows mit den Plains Indians aus dem Elsass, Livemusik mit Raza Inka aus den Anden und vieles mehr. Ein ganz besonderes Erlebnis ist gegen 14 Uhr die Parade, der feierliche Einzug aller Akteure, begleitet von Trommelschlag und Gesang der Gruppe Savy Western aus Paris.

Am Samstag um 16 Uhr führt Martin Mathias, mehrfacher deutscher Meister der Zauberer, sein preisgekröntes Zaubertheater „Indianergeheimnisse“ auf. Dabei nimmt er die Kinder mit auf eine gefährliche Reise in die Prärie, wo Schlangen, Wölfe und feindliche Comanchen lauern. Am Samstagabend ab 19 Uhr spielt die Band Louisiana. Händler bieten auf dem Westernmarkt Waren feil, etwa Felle, Hüte, Lederjacken, Hemden, Hosen, Schuhe, Fahnen, Decken und Indianerschmuck. Auch die Kleinen haben ihren Spaß: In der Kreativwerkstatt können sie unter anderem Stirnbänder, Amulette, Armbänder, Traumfänger oder Ketten basteln. Auf dem Rücken von Ponys kann man einige Runden drehen und sich dabei ein wenig wie Winnetou oder Old Shatterhand fühlen.