Aus unserem Archiv

Idar-Oberstein

Zum Start am gestrigen Donnerstag war das Wetter nicht ganz so gut, aber das soll sich ja heute ändern: Der Französische Markt macht nach einigen Jahren Pause auf dem Schleiferplatz in Idar Station. Heute und am Samstag, jeweils von 10 bis 19 Uhr, präsentieren rund zwölf Marktstände kulinarische Köstlichkeiten aus dem beliebten Nachbarland.