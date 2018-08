In Gegenverkehr geschleudert: Zwei Männer sterben auf Landstraße bei Herrstein [Fotostrecke]

Aus unserem Archiv

Herrstein

Ein Frontalzusammenstoß auf der L160 kostete am Montagmorgen zwei Menschenleben. Ein Chrysler-Fahrer hatte die Kontrolle über seinen Wagen verloren und prallte auf einen entgegen kommenden Kleinwagen, in dem ein 78-Jähriger und eine 72-jährige Beifahrerin saßen. Beide Fahrer starben noch an der Unfallstelle; die Frau wurde schwer verletzt.