In Birkenfeld gehen die Lichter aus: VG macht bei "Earth Hour" mit

Bevor so mancher Schmuckstädter angesichts dieser Ankündigung nun womöglich denkt, der Sitz der Kreisverwaltung würde nach Idar-Oberstein verlegt, sei gleich gesagt: Dem ist nicht so, und es ist ausdrücklich erwünscht, dass am Samstag, 24. März, möglichst viele Birkenfelder Bürger ab 20.30 Uhr in ihren Häusern den Schalter betätigen oder den Stecker ziehen.

Auch das Brandenburger Tor war während der «Earth Hour» 2017 unbeleuchtet.

Foto: Paul Zinken – dpa

Denn die VG beteiligt sich nach der Premiere 2017 erneut an der "Earth Hour". Diese Aktion der Naturschutzorganisation World Wide Fund for Nature ist ein globales Ereignis, bei dem am gleichen Abend Millionen von Menschen in 180 Ländern eine Stunde lang das Licht ausknipsen und damit symbolisch ein Zeichen für den Klimaschutz setzen.

Blickt man allerdings auf eine im Internet veröffentlichte Karte ist Birkenfeld einer von nur sieben Sternen, der in Rheinland-Pfalz und dem Saarland aufleuchtet und die Teilnahme an der "Earth Hour" anzeigt. Die nächstgelegenen Städte, die ebenfalls mitmachen, sind Trier und Landstuhl. Wie schon bei der Erstauflage ist neben der eigentlichen Aktion auch auf dem Vorplatz der Birkenfelder Kirche ein buntes Rahmenprogramm geplant. Das will die Verbandsgemeinde als Veranstalterin in den nächsten Tagen vorstellen, und man darf gespannt sein, was sie sich hat einfallen lassen. ax