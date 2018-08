Imagewandel im Baugewerbe: Hightech statt rauer Sitten

Für die Bauwirtschaft war 2017 ein „Knallerjahr“. Obermeister Peter Baumgärtner kann für die 89 Mitgliedsbetriebe der Baugewerksinnung Rhein-Nahe-Hunsrück eine gute Jahresbilanz ziehen. Fast 200 Lehrlinge bilden die Meisterbetriebe in den Kreisen Birkenfeld, Bad Kreuznach und Rhein-Hunsrück aus. Trotzdem werden Fachkräfte dringend gesucht. „Arbeit auf dem Bau ist Hightech und wird gut bezahlt“, lockt das Bauhandwerk den Berufsnachwuchs auf Ausbildungsmessen und in Schulen an.

Die Palette der Bauberufe ist enorm vielschichtig und bietet Perspektiven: Junge Menschen können sich unter anderem zum Maurer, Beton- und Stahlbetonbauer, Stuckateur oder Brunnenbauer ausbilden lassen.

Foto: dpa

Während sich die Innungsbetriebe über volle Auftragsbücher und höheren Umsatz im Bauhandwerk freuen, bremste der Schwung in der Baukonjunktur den Umbau der neuen Geschäftsstelle der Kreishandwerkerschaft im Berufsbildungszentrum der Handwerkskammer in Bad Kreuznach. „Wir sind zwar noch im Kostenrahmen, aber zeitlich sind wir hintendran“, bedauert Kreishandwerksmeister Alfred Wenz. Auf die Ausschreibung hätten auch nur wenige Betriebe Angebote abgegeben. Immerhin sollen die Fenster bald eingebaut werden, sodass der Innenausbau weitergehen kann. „Wenn alles klappt, können wir im Herbst vielleicht spontan noch eine Ausbildungsmesse und einen Tag der offenen Tür organisieren“, hofft er.

Zunächst einmal engagiert sich die Baugewerksinnung gemeinsam mit acht anderen Handwerksinnungen bei der „Nacht der Ausbildung“ am 4. Mai. Von 16 bis 22 Uhr laden erstmals nicht nur große Industriebetriebe in Bad Kreuznach ein, sondern auch das Handwerk stellt sich mit interessanten und chancenreichen Berufskarrieren vor. Dabei habe sich das Image des Bauhandwerks gewandelt, betont Obermeister Baumgärtner. „Staubig, laut und raue Sitten“ charakterisierten die Bauberufe früher. Heute sind Hightech an der Baustelle und qualifizierte Spezialisten gefragt. Die Palette der Bauberufe sei enorm vielschichtig: Junge Menschen können sich unter anderem zum Maurer, Beton- und Stahlbetonbauer, Schornsteinbauer, Straßenbauer, Zimmerer, Fliesen-, Platten- und Mosaikleger, Estrichleger, Stuckateur oder Brunnenbauer ausbilden lassen. Als Hoch-, Tiefbau- oder Ausbaufacharbeiter gibt es eine zweijährige Ausbildung.

Trotz der großen Anzahl an Auszubildenden in den drei Landkreisen – im Rhein-Hunsrück gibt es sogar 12 Prozent mehr Lehrlinge als im vergangenen Jahr – machen sich die Innungsbetriebe Sorgen um qualifizierten Berufsnachwuchs. Auch die Berufsschulen hätten Probleme, berichtete Obermeister Baumgärtner. Der Standort Simmern sei nicht in Gefahr. Dort füllen allein 36 Lehrlinge im ersten Lehrjahr das Klassenzimmer. Aber in den Berufsschulen Idar-Oberstein und Bad Kreuznach sind es nur noch 13, beziehungsweise 12 Auszubildende, die im ersten Lehrjahr unterrichtet werden. „Wir brauchen mehr Auszubildende“, appelliert Baumgärtner an die Betriebe an der Nahe.

„Wir brauchen hoch qualifizierte Fachleute auf den Baustellen.“ Die Ausbildung müsse angesichts der hoch komplexen Vorschriften und Richtlinien neu aufgestellt werden, fordert er. Staubschutz, Datenschutz und Bauvertragsrecht gehören zu den neuen bürokratischen Herausforderungen, die den Handwerkern auf dem Bau das Leben schwer machen, klagt der Obermeister. Große Betriebe stellen extra Datenschutzexperten ein, „aber wir sind Handwerker, keine Juristen“. Geschäftsführer Gerhard Schlau von der Kreishandwerkerschaft Rhein-Nahe-Hunsrück pflichtete entnervt bei: „Ich bin es auch satt mit immer neuer Bürokratie.“