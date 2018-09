Im "Luftball" geht es demnächst den Hang runter

Was ist denn das für ein großer Ball? 3,60 Meter Durchmesser, durchsichtig und fest verschnürt ruht er auf einem Hänger auf dem Grundstück des Hattgensteiner Ortsbürgermeisters Udo Laube. Schaut man genau hin, erkennt man eine weitere 1,80 Meter große transparente Hülle im Inneren der großen Kugel, in der diverse Gurte angebracht sind und in die man durch ein rund 60 Zentimeter großes Loch hineinsteigen kann. Des Rätsels Lösung: Im Inneren der Kugel können sich bis zu zwei Wagemutige voraussichtlich ab Mitte Juni einen Hang in der Nähe der Rothenburghütte hinunterrollen lassen.

Der Hattgensteiner Ortsbürgermeister Udo Laube präsentiert einen Zorbingball. Zwei Personen haben darin Platz. Der Preis für eine Abfahrt wird bei etwa 25 Euro liegen.

Foto: Christoph Strouvelle

Das Ganze trägt den Namen Zorbing, erläutert Laube. Die rund 200 Meter lange Strecke mit niedrigem Gefälle hat er bereits zum größten Teil vorbereitet. An der ehemaligen Schneise im Wald, die wegen bis 2009 dort verlaufenden Elektroleitungen von Bäumen freigehalten worden war, hat Laube Erdwälle aufgeschüttet, an denen der Ball hinunterrollen kann. „Die Kugel läuft nicht gerade den Berg hinunter, sondern mäandert etwas, läuft den Hang also von rechts nach links und wieder zurück“, sagt Laube. Ist der Zorbingball nach eineinhalb bis zwei Minuten am unteren Wall gelandet, der mit einem Netz gesichert ist, können die mitrollenden Personen sich wieder aus den Gurten rund um den Oberkörper und den Halteschlaufen für Hände und Füße befreien und aussteigen. Die Kugel wird dann per Quad und Hänger wieder zum Start befördert. „Ein Riesenspaß“, sagt Laube, dem Zorbing erstmals im Ursprungsland Neuseeland begegnet ist. Laube kennt in Rheinland-Pfalz keinen anderen Ort, an dem man Zorbing nachgehen kann. Ihm ist ein Angebot am Berg Schauinsland in der Nähe von Freiburg bekannt.

Wie ist denn das Gefühl, wenn man im Inneren der Kugel den Hang hinunterrollt? „Himmel, Erde, Himmel, Erde“, lacht Laube. „Nach der zweiten Umdrehung verliert man die Orientierung.“ Einzelne Probeläufe hat er in Hattgenstein schon absolviert. „Ich habe keinen erlebt, der nicht begeistert ausgestiegen ist“, sagt er. Bis zu zwei Minuten dauert das Vergnügen. Länger dürfe es auch nicht sein. „Sonst beschwert sich der Gleichgewichtsinn, den Leuten würde schlecht“, sagt der Gemeindechef. Eine Altersbegrenzung gibt es nicht, nur eine Mindestgröße von 1,60 Meter gilt es zu beachten, sonst passt man nicht in die Gurte. Für kleinere Personen hat er aber noch einen kleineren Ball da, der auch für Kinder und Jugendliche ab einer Größe von 1,50 Meter geeignet ist.

Der Ortsbürgermeister will mit Zorbing das Angebot rund um den Nationalpark ergänzen. „Nach zwei Tagen Wandern ist für viele Urlauber Action angesagt“, weiß der Vater dreier Söhnen aus eigener Erfahrung. Deshalb hat er das neue Angebot geschaffen. Hattgenstein als Anlieger des Nationalparks sei dafür ein idealer Standort. „Wir ziehen das Interesse der Leute an Action aus dem Nationalpark raus, der Wald wird in Ruhe gelassen“, sagt er.

Das Problem, einen Betreiber zu finden, hat der Ortsbürgermeister im Vorfeld schon gelöst. Da die Ortsgemeinde keine Geschäfte tätigen darf, die auch ein privater Unternehmer anbieten könnte, hat er kurzerhand selbst ein Gewerbe angemeldet und betreibt Zorbing nun in eigener Regie. Da Laube berufstätig ist, kommen die Besucher lediglich am Wochenende zu ihrem Spaß. An die Ortsgemeinde zahlt Laube Pacht fürs Gelände. „Ich will kein Geld verdienen, die Ortsgemeinde soll davon profitieren“, sagt er. Eine Tour mit dem Zorbingball kostet voraussichtlich 25 Euro, egal, ob eine oder zwei Personen mitrollen. Zwei Servicepersonen müssen mindestens immer da sein, eine am Start und eine am Ende, die die Kugel wieder so dreht, dass die Insassen aussteigen können und die die Kugel auch wieder hochtransportiert. „Das ist die unterste Grenze dessen, was möglich ist“, sagt Laube. Wie viel Geld er investiert, verrät er nicht. Zumal er das Angebot auch noch ausweiten will. Seine nächste Anschaffung sind Zorbinghüllen, in die jeweils genau eine Person hineinpassen und aus denen Kopf und Füße herausschauen. „Damit kann man dann Fußball spielen“, sagt er. „Das ist tierisch anstrengend.“ Auch dieses Angebot soll noch in diesem Jahr möglich sein. Obwohl Laube mit dem Zorbing noch gar nicht gestartet ist, hat der ideenreiche Ortsbürgermeister schon das nächste Projekt im Visier: Human Sling Shot. Dabei werden Personen, die an Gummigurten befestigt sind, mithilfe eines Quads gezogen. Nach dem Ausklinken schießen die Personen durch die Spannung des Gummibandes hin und her durch die Luft. Doch da die Gummibänder an Pfosten befestigt werden müssen, die höher sind als 1,60 Meter, ist dafür eine Genehmigung nötig. Deshalb wird es Human Sling Shot voraussichtlich erst 2019 in Hattgenstein geben.

Von unserem Mitarbeiter Christoph Strouvelle