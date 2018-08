Im Idar-Obersteiner Bahnhof liefen plötzlich Pornos

Was draufsteht, ist auch drin: Endlich hat der Idar-Obersteiner Bahnhof einen entsprechenden, gut sichtbaren Schriftzug direkt über den Eingangstüren – eine Art Finale der umfangreichen Umbau- und Sanierungsarbeiten.

Foto: picture alliance / Andrea Warnec

Bei aller Freude über die gelungene Maßnahme, die die Stadt deutlich schöner macht: Die Sache mit der „Belebung“ der Stadt verstanden dieser Tage einige Jugendliche dann doch offenbar gänzlich falsch. Zu später Stunde schauten sie sich Pornos an – und zwar direkt in der Bahnhofshalle auf dem dort angebrachten großen Bildschirm. Bluetooth via Handy macht's möglich … Die spezielle Methode, Daten per Funk zu übertragen, macht die Kabelverbindung zwischen zwei Geräten überflüssig. Vonseiten der Verwaltung wurde prompt reagiert: Solche unerfreulichen „Spielchen“ sollen künftig nicht mehr möglich sein. Das WLAN war vorher schon abgestellt, nun auch Bluetooth. Daran hatte man im Vorfeld nicht gedacht. Zudem hatten einige Jugendliche nach Informationen der NZ eine Menge Schmutz hinterlassen. Diesbezüglich wurden vom Ordnungsamt auch schon Hausverbote ausgesprochen: Einige Jugendliche sind namentlich bekannt. Vom Porno-Vorfall hatte das Amt allerdings lediglich über soziale Netzwerke erfahren.

Eine wichtige Info vonseiten der Verwaltung mit Blick auf die Überwachungskameras, die genau bei solchen Fällen die Aufklärung erleichtern sollen: Die dort gesicherten Daten werden höchst sensibel behandelt und können nicht in fragwürdige Hände gelangen. Was die Sauberkeit im Inneren angeht, wurden diesbezügliche Beschwerden an die entsprechenden Stellen der DB weitergeleitet. Im hinteren Teil des Bahnsteigs gab es früher eine Abstellmöglichkeit für Fahrräder und Motorräder. Dort stehen mittlerweile Müllcontainer. Die Abstellmöglichkeit vor dem Eingang zum Bahnhof scheint manchen nicht sicher genug: Auch hier wird an einer Lösung gearbeitet, sodass die Räder besser beaufsichtigt abgestellt werden können. Der Müllplatz soll optisch dezenter gestaltet werden. DerPlatz wird unter anderem durch im Café Ella's entstehende Abfälle benötigt.

Am Beleuchtungssystem soll noch gearbeitet werden, auch die Überdachung am WC-Eingang fehlt noch. Nach den Sommerferien beginnt der zweite Abschnitt der Dachsanierung am Bahnhof. Dieses Mal ist die rechte Seite dran, nachdem vor knapp einem Jahr die linke bereits saniert worden war, was sich völlig problemlos gestaltete. Insgesamt ist Carsten Horbach vom städtischen Gebäudemanagement mit Ablauf und Ergebnis des Umbaus sehr zufrieden: „Es war schon sehr aufwendig: auch vor dem Hintergrund, dass ja der laufende Betrieb am Bahnhof weiterging.“ Immer mal wieder flammt auch in den sozialen Netzwerken Kritik am Treiben auf dem Bahnhofsvorplatz auf: Vor allem in den späteren Abendstunden fühlen sich manche Passanten nicht unbedingt sicher. Jugend- und Ordnungsamt werden ihre Präsenz dort intensivieren, betont die Verwaltung. Ein Gerücht, das sich hartnäckig hält: Im neuen Café Ella's der Lebenshilfe wird – bewusst – kein Alkohol über die Theke verkauft. Wenn also Menschen alkoholische Getränke auf dem Vorplatz konsumieren, wurden diese woanders und nicht im Café gekauft. Von Vera Müller