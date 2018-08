Im Fernsehen ist er immer der Böse: Idar-Obersteiner startet in Köln durch

Wer nachmittags im TV zappt, vielleicht bei einer Doku hängen bleibt (und das kommt bekanntlich häufig vor), dürfte ihn schon mal entdeckt haben: Timo Schüssler, in Idar-Oberstein aufgewachsen und seit einem Jahr Neu-Kölner, fasst aktuell als Schauspieler Fuß. Der 19-Jährige wohnt direkt in der Kölner Innenstadt, wenige Minuten vom berühmten Dom entfernt.

Vom flachen Land in die Millionenstadt: Timo Schüßler (19) fühlt sich in Köln sehr wohl und hat große Pläne. In einem neuen TV-Format spielt er als Darsteller eine große Rolle.

Schüßler erzählt: „Mein Grund, nach Köln zu ziehen, bestand vor allem darin, dass ich hier zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten habe. Außerdem schätze ich die Toleranz und Lebendigkeit der Stadt. Das bunte Nachtleben, die Kulturszene … Da fühle ich mich wohl.“ Schüßler absolviert eine Ausbildung als Kaufmann im Einzelhandel und strebt das Fachabitur an, um später zum Veranstaltungstechniker umgeschult werden zu können.

Wie kam der junge Mann dazu, im Fernsehen aktiv zu werden? „Alles begann mit einer kleinen Wette. Freunde kennen meine Eigenschaften: gern mal vollkommen zu übertreiben, sich in andere Rollen zu versetzen und damit für den einen oder anderen Lacher zu sorgen. Ich verlor die Wette. Eine Freundin verlangte von mir, dass ich mich beim Fernsehen bewerbe.“ Letztlich war die Produktionsfirma „filmpool“ (Hürth) Schüßlers erste Anlaufstelle. Zu sehen war der junge Mann bereits mehrfach in „Auf Streife“, „Augenzeugenreport“ sowie „Köln 50667“: „Komischerweise bin ich immer der Böse. In jeder Sendung. Entweder habe ich Mitschüler gemobbt, mich mit Menschen gestritten oder Dramen verursacht … In einer Folge war ich sogar Messerdealer in meiner Schule. Ich wurde von der Polizei immer wieder abgeführt. Natürlich bin ich so nicht im wirklichen Leben“, lacht Schüßler. Er stecke in seiner Rolle, die auf ihn und den Typen, den er spielt, zugeschnitten sei. Und etwas ganz Neues hat Schüßler am Start: Die Sat.1-Sendung trägt den Namen „Inspektionsteam 5 – Team Mühlheim“ und ähnelt dem Format „Auf Streife“. Es werden jedoch ganze Geschichten und nicht nur einfache Cuts gezeigt: „Wie oft ich dort zu sehen bin, möchte ich jedoch noch nicht verraten. Von mir wird man noch einiges hören“, ist der 19-Jährige überzeugt.

Er plaudert aus dem TV-Nähkästchen: „Alle Polizisten sind echte Polizisten. Sie werden von der Produktionsfirma ,gemietet‘. Über die Handlungen wissen die Beamten vorher nichts. Es kam auch mal vor, dass mich ein Beamter in den matschigen Rasen geschubst hat. Durch Verträge muss ich jedoch jedes Mal aufs Neue dafür unterschreiben, dass die das dürfen. Damit muss ich rechnen.“

Vom flachen Land in die Millionenstadt … „Köln ist ein Traum. Ich bin stolz darauf, mein eigenes Leben schon mit 18 Jahren eigenständig in die Hand genommen zu haben. Ich habe mich selbst aus der Jugend katapultiert. Schon ziemlich früh erkannte ich, wie schwer es für mich ist, selbst Fuß zu fassen, denn die Möglichkeiten zur Weiterbildung lassen in Idar-Oberstein und Umgebung aus meiner Sicht zu wünschen übrig. Es fiel mir schwer, mich auszuleben, ich zu sein, das verfolgen zu können, was mir am meisten liegt.“

Schüßler lebt in einer eigenen Wohnung mitten in der Innenstadt: Die Mietpreise steigen, immer mehr Vermieter vergeben keine Wohnungen mehr an Menschen unter 25 Jahren. „Es ist nicht einfach, aber mit einer gewissen Selbstdisziplin und großer Zielstrebigkeit ist jedoch alles möglich.“

Es kommt immer häufiger vor, dass Menschen ihn auf der Straße erkennen, nach Fotos fragen. In sozialen Netzwerken wird er mit Nachrichten überflutet: Bereits mehr als 2000 Menschen verfolgen seine Posts auf Facebook.

Die Anfragen für weitere TV-Formate häufen sich. Letztlich muss alles passen, um dann eine Rolle zu ergattern: Es wird nicht nur nach der schauspielerischen Leistung ausgewählt, sondern alles muss passen – Haarfarbe, Größe, Alter, Tattoos, Piercings: „Passt es nicht zu 100 Prozent, fällt die Rolle für mich weg.“

