Ideen und Aktivitäten sind in Idar gefragt

Bei einer Zusammenkunft mit Einzelhändlern und Bürgern aus Idar vor einigen Wochen, erklärte Eva Grosser, Geschäftsführerin des Stadtmarketing-Vereins, dass der Weihnachtsmarkt in Idar künftig nicht mehr federführend von Stadtmarketing organisiert werden könne und der Verein auch nicht mehr dessen alljährliches Defizit tragen werde (wir berichteten).

Nachdem der Verein Stadtmarketing den Weihnachtsmarkt in Idar nicht mehr organisiert, wollen andere Aktive einspringen.

Foto: Hosser (Archiv)

Bei einem Treffen sollen nun Möglichkeiten zur Fortführung des Weihnachtsmarktes, aber auch zur Etablierung anderer Veranstaltungen besprochen und möglichst auch schon in die Wege geleitet werden. Dafür soll ein Aktionskreis entstehen, der Ideen entwickelt, aber auch helfende Hände koordiniert.

Einzelhändler sowie Bürger sind eingeladen, am Montag, 28. Mai, um 19 Uhr in der Brasserie am Schleiferplatz, Hauptstraße 89–91, neue Ideen vorzustellen oder bereits vorliegende zu konkretisieren.

„Der Stadtteil braucht den Weihnachtsmarkt“, ist Vera Bohrer, die schon in der Vergangenheit zahlreiche Aktivitäten in Idar mitgetragen hat, überzeugt. „Und es darf auch keine Unterbrechung geben, denn sonst fangen wir wieder bei null an. Das zweite Adventswochenende ist ein etablierter Termin, den schon viele im Kalender haben – nicht nur die Händler.“ Vera Bohrer hat noch weitere Ideen. Eine davon ist die Wiederbelebung der Veranstaltung zum Weltkindertag, die einst vom damaligen Stadtmarketing-Geschäftsführer Christian Friedel initiiert wurde. Nach ihren Vorstellungen soll es damit schon in diesem Jahr etwas werden. In den Blick genommen hat sie dafür Samstag, 22. September, zwei Tage nach dem eigentlichen Termin, der wegen der Schule als nicht günstig erscheint. „Noch wichtiger als die Finanzierung solcher Aktivitäten ist es, dass Leute mitziehen und anpacken“, betont Bohrer.

Einen Künstler- und Kunsthandwerkermarkt möchte Christiane Pranz in Idar etablieren. Für einen Termin hat sie dafür ebenfalls den September im Auge, am liebsten wäre es ihr, wenn es schon in diesem Jahr – am 15./16. September – klappen würde. „Ich werde in den nächsten Tagen mit der Stadt die Rahmenbedingungen abklären“, berichtet die Betreiberin des Geschäfts Klassik Design im Gespräch mit unserer Zeitung.

Auch Sabine Singh will sich engagieren. Sie träumt von einem Brunnenfest und einem Fest der Nationen. „Es gibt so viele Nationalitäten hier in Idar, wenn jede mit einem eigenen Essensstand mitmachen würde, dann hätten wir schon ein vielfältiges und buntes Angebot“, ist sie überzeugt. Mit einem Brunnenfest würde sie gern die Restaurierung des Maler-Wild-Brunnens unterstützen. „Ich werde mein Bestes geben, damit es in Idar wieder vorangeht“, sagt sie. „Ich möchte nicht zusehen, wie mein Stadtteil vor die Hunde geht.“

Auch einige Geschäftsleute haben schon angekündigt, dass sie die Aktivitäten zur Rettung des Weihnachtsmarktes und zur Initiierung weiterer Veranstaltungen unterstützen wollen. Wie man so etwas in Idar erfolgreich aufziehen kann, macht seit einigen Jahren der Verein Idee-Idar, der von Juni bis September vier Edelsteinmärkte organisiert, deutlich. Auch aus dessen Reihen haben schon einige Geschäftsleute signalisiert, dass sie weitere Aktivitäten im Stadtteil praktisch und organisatorisch unterstützen wollen.

Nähere Informationen zu dem Treffen bei Stadtmarketing Idar-Oberstein bei Eva Grosser, Tel. 06781/641 31 oder per E-Mail an eva.grosser@idar-oberstein.de

Von unserem Reporter Jörg Staiber