Idar-Obersteiner Nahepassage soll schöner werden

Idar-Oberstein

Das betont Oberbürgermeister Frank Frühauf immer wieder mit Blick auf Projekte: „Wenn wir es machen, machen wir es richtig.“ Diesem Credo folgend, wurden in der Sitzung des städtischen Bauausschusses Planänderungen beschlossen, die das Rampengebäude, das zur Nahepassage werden soll, betreffen. Die Treppengeländer im Gebäude sollen ganz erneuert werden, weil eine Überarbeitung und Reinigung der vorhandenen Geländer auch unter Kostengesichtspunkten nicht sinnvoll ist. Die jetzigen Geländer sind so konzipiert, dass der Schmutz in den Ecken verbleibt und nur schwer entfernt werden kann. Die mit der Erneuerung verbundenen Mehrkosten seien gerechtfertigt, da zukünftig die Reinigung der Treppenanlagen erleichtert und das Erscheinungsbild des Gebäudes durch die Geländer stark beeinflusst werde, erläuterte Bürgermeister Friedrich Marx. Die Mehrkosten hierfür werden auf rund 7500 Euro geschätzt.