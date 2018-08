Idar-Obersteiner Jazztage: Mit blinkenden Bändern zwischen Soul und Swing

Aus unserem Archiv

Idar-Oberstein

Als „ein kleines Alleinstellungsmerkmal“ bezeichnete Oberbürgermeister Frank Frühauf die Jazztage in Idar-Oberstein bei der traditionellen Vorstellung des Festivalprogramms für Vertreter der Presse und der Sponsoren in der Volksbank Hunsrück-Nahe. Nirgendwo, so unterstrich der OB, bekommen die Besucher ein so vielfältiges und qualitativ hochwertiges Musikangebot zu einem so günstigen Preis angeboten. Wie schon in den vergangenen Jahren wird der Festivalbutton für 8 Euro an den Veranstaltungstagen und für 6 Euro im Vorverkauf angeboten. Für junge Besucher kostet das Förderbändchen 4 Euro. Als Dreingabe werde es in diesem Jahr, so erklärte OIE-Pressesprecherin Jutta D’Orazio, beim Besuch des Festivals Blinkbändchen geben. „Das ist kein Plastikmüll, sie sind nachhaltig und haben sogar austauschbare Batterien“, versicherte sie.