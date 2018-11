„100 Lichter für das Frauenhaus“: Die schon traditionelle Spendenaktion des Idar-Obersteiner Frauenhauses startet am Sonntag, 25. November, zum Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. In diesem Jahr wird das Spendenbäumchen, an dem alle eingehenden Spenden durch die Mitarbeiterinnen des Frauenhauses sichtbar gemacht werden, bis zum Jahreswechsel in der Buchhandlung Carl Schmidt in Idar zu finden sein. „Wir hoffen auf eine erfolgreiche Aktion, an der sich viele beteiligen, um so die notwendige Schutzeinrichtung für von häuslicher Gewalt betroffene Frauen und ihrer Kinder zu unterstützen“, sagen Andrea Konrad-Allmann und ihre Mitarbeiterinnen im Frauenhaus.

Sie erläutern: „Gewalt in engen sozialen Beziehungen gegen Frauen hat viele Facetten und reicht von Beschimpfungen, Drohungen und Demütigungen über soziale und ökonomische Gewalt bis hin zu körperlichen Misshandlungen. Einzelne ...

Lesezeit für diesen Artikel (796 Wörter): 3 Minuten, 27 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.