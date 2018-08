Idar-Obersteiner Edelsteinschleifermarkt ist ein Leuchtturm für die Region

Aus unserem Archiv

Idar-Oberstein

Ein kleines Jubiläum und eine große Erfolgsgeschichte gibt es am ersten Augustwochenende in Oberstein zu feiern: Zum 20. Mal findet am 4. und 5. August der Deutsche Edelsteinschleifer- und Goldschmiedemarkt statt, der von der Interessengemeinschaft Idar-Oberstein ins Leben gerufen wurde und nach wie vor von ihr organisiert wird. Parallel dazu präsentiert die Stadt Idar-Oberstein zum 16. Mal ein Festival des Straßentheaters, eine Kombination, die sich bewährt hat und zahlreiche Besucher – auch weit über die unmittelbare Region hinaus – in die Obersteiner Innenstadt lockt. Darüber hinaus lädt der Einzelhandel in der Obersteiner Fußgängerzone an diesem Wochenende zum verkaufsoffenen Sonntag ein.