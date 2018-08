Idar-Oberstein muss eine weitere halbe Million Euro im Haushalt einsparen

Jedes Jahr dasselbe Spiel: Der Stadtrat verabschiedet einen Haushalt, von dem alle überzeugt sind, dass es ein Sparhaushalt ist – und wenige Monate später genehmigt die Aufsichtsbehörde ADD den Etat auch, versehen mit mahnenden Worten, doch bitte sparsamer zu wirtschaften und alle Einnahmemöglichkeiten auch auszuschöpfen. Und meist muss dann im Sparhaushalt noch eine weitere dicke Summe zusammengestrichen werden. So auch in diesem Jahr: Eine halbe Million Euro wird erwartet. Wo diese Summe herkommen soll, ist völlig unklar. Es bleibt nur, Maßnahmen ins folgende Jahr zu verschieben – auch wenn das bedeutet, den ohnehin schon grenzwertigen Investitionsstau etwa beim Straßenzustand weiter zu befeuern.

Trotz früherer Absprachen, die zur Schließung der Lehrschwimmbecken auf der Hohl und in der Heidensteilschule führten, fordert die ADD nun, die Einnahmemöglichkeiten bei den Bädern „auszuschöpfen“ – heißt auf Deutsch: Die Eintrittspreise sollen erhöht werden.

Foto: Stadtwerke

So entspannte sich im Stadtrat am Mittwochabend eine kleine Haushaltsdebatte über die immer prekärer werdende finanzielle Lage. „Die jetzigen Einsparungen werden uns später einholen und uns umso härter treffen, wenn dann das Zinsniveau ein anderes ist“, mahnte etwa CDU-Sprecher Armin Korpus. FDP-Sprecher Bernhard Zwetsch sprach vom Tatbestand der verschleppten Insolvenz, die Stadt sei streng genommen nicht mehr zahlungsfähig, der Schuldenberg mittlerweile höher als das städtische Vermögen.

Dennoch kann Zwetsch die Auflagen und manche Formulierung des Anschreibens der ADD nicht nachvollziehen: „Es ist zynisch, solche Einsparungen von uns zu verlangen. Wenn man der Meinung ist, dass wir das alles selbst zu verantworten haben, sollen sie doch einen Zwangsverwalter schicken, der es besser macht.“ Fakt sei, war sich Zwetsch mit seinen Ratskollegen einig, dass die Stadt „chronisch unterfinanziert“ sei und das Land immer höhere Standards etwa bei Kindertagesstätten setze, die Kommunen aber bei der Finanzierung im Regen stehen lasse. Dagegen hatte die ADD angeführt, dass keine andere große kreisangehörige Stadt derart verschuldet sei wie Idar-Oberstein.

Antwortschreiben ist in Arbeit

Oberbürgermeister Frank Frühauf berichtete, dass das Genehmigungsschreiben intensiv mit allen Amtsleitern diskutiert worden sei. Ein Antwortschreiben sei in Arbeit, er gehe davon aus, dass einzelne Verfügungen zurückgenommen würden, vor allem die Forderung, die freiwilligen Leistungen um weitere 250.000 Euro zu kürzen, ist dem OB ein Dorn im Auge. Auch CDU-Sprecher Korpus wunderte sich, dass sich offenbar bei der ADD niemand mehr an frühere Absprachen etwa in Bezug auf die Neuordnung der Bädersituation und die schmerzliche Schließung der Lehrschwimmbecken erinnere.

SPD-Sprecher Jupp Mähringer fühlte sich an einen Serienbrief erinnert: immer die gleichen Formulierungen... Er fragte den OB, wieso Idar-Oberstein als Schlusslicht der „Abgehängten“ genannt werde. Das wollte Frühauf so auch nicht stehen lassen: Eigentlich könne man nur jene fünf kreisangehörigen Städte mit eigenem Jugendamt vergleichen, die seien „die Letzten in der Kette“, dort kämen die angekündigten Finanzhilfen nicht an. Städte wie Neuwied oder Lahnstein stünden ähnlich schlecht da wie Idar-Oberstein, in Bad Kreuznach habe die „Hochzeitsprämie“ nach der Fusion mit Bad Münster am Stein-Ebernburg kurzfristig für Entlastung gesorgt. Er stehe in engem Kontakt zu den Kollegen und wisse, dass die Probleme überall gleich seien. Dem Vorschlag von Marco Loch (SPD), dann doch einfach gegen das Land zu klagen, erteilte der OB – wie bereits im Vorjahr einem ähnlichen Antrag der LUB – eine Absage. Es liefen derzeit noch mehrere Klagen des Gemeinde- und Städtebundes, die Gerichtsentscheidungen gelte es erst abzuwarten, ehe man weitere Schritte unternimmt.

Mähringer schlug vor, analog zur Kreisumlage, die auch immer wieder erhöht werde, wenn die Kreisfinanzen nicht mehr passten, eine „Stadtumlage“ einzuführen: Die müssten dann jene Nachbarkommunen entrichten, die die städtischen Einrichtungen wie die Bäder oder den Öffentlichen Personennahverkehr unentgeltlich mit benutzten.

LUB stimmt irrtümlich zu

Harald Iring (LUB) sagte, statt immer nur zu lamentieren, wie schlecht gestellt die Stadt sei, müsse man sich doch mal Gedanken machen, „wie man die Abwärtsspirale beendet“. So warte der Rat immer noch auf eine Antwort, wie es beim Baubetriebshof weitergeht, was aus der angedachten Fusion mit den Werken wird. Auch ein schlüssiges Tourismuskonzept fehle: „Ich kann da keinen Plan erkennen.“ Iring kündigte an, dass sich seine Fraktion bei der Abstimmung enthalten wolle, da das alljährliche Streichen und Schieben keine Lösung des Problems darstelle. Ironischerweise bekamen die drei LUB-Stadtratsmitglieder dann aber, offenbar in interne Diskussionen verwickelt, den Zeitpunkt der Abstimmung nicht mit: Als OB Frühauf „Gegenstimmen? Enthaltungen?“ aufrief, kam keine Reaktion, sodass die Beschlussfassung offiziell als „einstimmig“ in die Stadtchronik eingehen wird.

Elisabeth Jost nannte das ADD-Schreiben „eine Frechheit“, die Vorwürfe seien viel zu pauschal. Das SPD-Urgestein forderte, die ehrenamtliche Arbeit mit in solche Aufstellungen einfließen zu lassen: „Ohne die läuft doch bei uns schon lange nichts mehr.“ Ebenso wie Bernhard Zwetsch („Mainz überregiert uns“) vor ihr kritisierte Jost, dass nur noch Projekte angegangen würden, bei denen man 90 Prozent Zuschuss bekommt. OB Frühauf stimmte ihr voll und ganz zu: „Mir wäre es auch lieber, wir bekämen die Summe X und könnten dann das machen, was wir wollen und was nötig ist. Das werden wir aber nicht erleben...“

Von unserem Redaktionsleiter Stefan Conradt

Das ist dann so, als ob ich ertrinke und versuche, mich an einem Dreijährigen festzuklammern. Bernhard Zwetsch zum Vorschlag von Jupp Mähringer, eine Art Benutzungsumlage von benachbarten Kommunen einzufordern.