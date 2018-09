„Es ist geschafft. Nach mehr als 20-jährigem Stillstand und dreijährigen heftigen Bemühungen kann im nächsten Jahr der Ausbau der Hunsrückspange fortgesetzt werden.“ Die Verkehrsinitiative Viscon und ihr Sprecher, Ex-Landrat Wolfgang Hey, sind hoch erfreut über diese Nachricht und bedanken sich bei den Vertretern der Kommunalpolitik und der Wirtschaft für die Zusammenarbeit mit Blick auf das angestrebte Ziel. Aber auch die mehr als 10.000 Bürger, die mit ihrer Unterschrift das Projekt unterstützten, hätten, so Hey, ihren Anteil an dem Erfolg. Grund zu Freude sei, dass in dem inzwischen konkretisierten Entwurf des Landeshaushalts 2019/2020 erstmals Baumittel für die Ortsumgehung Rhaunen vorgesehen sind. Im Jahr 2019 sind 900.000 Euro eingeplant. 2020 folgen 1,9 Millionen Euro. Ab 2021 sind weitere 11,6 Millionen Euro vorgemerkt.

„Die im nächsten Doppelhaushalt fest eingeplanten Beträge mögen im Hinblick auf die Gesamtkosten der Umgehung Rhaunen von 14,6 Millionen noch gering erscheinen. Entscheidend ist aber, dass nun endlich mit dem ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.