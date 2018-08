Hohe Zahl tödlicher Unfälle ist alarmierend

Samstag, 12. Mai 2018: Vier Motorradfahrer aus Holland sind in Richtung Herrstein unterwegs. Kurz hinter der Abfahrt Mörschied kommen zwei in einer Linkskurve zu Fall. Ein 31-Jähriger verstirbt noch am Unfallort, ein 49-Jähriger wird mit dem Hubschrauber in eine Klinik in Homburg geflogen. Ermittlungen ergeben, dass möglicherweise ein weißer Transporter oder Lkw am Unfall beteiligt war. Hinweise dazu nimmt die Polizei Idar-Oberstein, Telefon 06781/5610, nach wie vor entgegen.

Montag, 26. März 2018: Ein 60-jähriger Mann befährt mit seinem Auto die L160 aus Kempfeld kommend in Fahrtrichtung Herrstein. In Höhe der Ortsumgehung Herrstein kommt er nach rechts von der Fahrbahn ab. Die Polizei nennt später Unachtsamkeit als eine mögliche Unfallursache. Der 60-Jährige verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallt im Gegenverkehr gegen einen weiteren Wagen, in dem sich ein 78-jähriger Fahrer und seine 72-jährige Beifahrerin befinden. Durch den Frontalzusammenstoß werden alle Unfallbeteiligten schwer verletzt und in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Trotz schnell eingeleiteter Rettungsmaßnahmen sterben die beiden Fahrer aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen noch an der Unfallstelle. Die 72-jährige Beifahrerin wird schwer verletzt ins Klinikum Idar-Oberstein gebracht. Montag, 22. Januar 2018: Ein 27-jähriger Radfahrer schiebt am rechten Straßenrad sein Gefährt in Richtung Herrstein. Ein 87-jähriger Autofahrer übersieht den jungen Mann. Es kommt zum Zusammenstoß. Der Fahrradfahrer wird dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle stirbt. Ermittlungen der Polizei ergeben, dass das Opfer ohne Beleuchtung in der Dunkelheit unterwegs war. ni