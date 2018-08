Hof Königstein feiert Jubiläum: Putenzucht galt vor 30 Jahren als revolutionär

Als das Landwirteehepaar Irene und Ernst Herrmann vor 30 Jahren anfing, Puten zu halten, taten sie dies zunächst einmal, um die eigene Familie mit Putenfleisch zu versorgen. Denn wie bei vielen anderen Familien auch war der Speiseplan zum damaligen Zeitpunkt extrem schweinelastig. Es wurde viel Fleisch und Wurst gegessen, was zu gesundheitlichen Problemen vor allem bei den Großeltern führte.

Nicht umsonst verzichten heute viele Menschen ganz auf den Konsum von Schwein oder haben den Verzehr sehr eingeschränkt. Vor 30 Jahren waren diese Gedanken aber nahezu revolutionär und hatten bei Bauern auch etwas Nestbeschmutzendes. Was bei der Haltung der neuen Tiergattung auf Hof Königstein noch problemlos schien, schließlich gibt es auf einem Bauernhof immer noch irgendwo Platz und Futter, war bei der Schlachtung der Tiere schon nicht mehr so einfach.

Der Metzger, der damals einmal im Jahr auf den Hof kam, um ein Schwein und ein Rind zu schlachten – was damals ganz normal bei zahlreichen Bauern war –, wollte damit nichts zu tun haben. Und so musste man sich selbst darum kümmern. Und wenn es einen Grund gegeben hätte, die Sache scheitern zu lassen, noch bevor sie richtig angefangen hat, dann war es eben die Schlachterei.

Stetig steigende Nachfrage erforderte eine Entscheidung

Da nun auch noch Freunde und Bekannte nach Pute fragten, musste man sich einrichten oder die Putenhaltung eben sein lassen. Was mit einem Brühkessel und einem kleinen Räumchen begann, entwickelte sich im Laufe der Zeit zu einem eigenständigen Zweig. Wie oft in 30 Jahren umgebaut und modernisiert wurde, lässt sich heute nicht mehr nachvollziehen. 30 Jahre später ist die Geflügelhaltung – neben Pute gibt es noch Königsteiner Gockel (Masthähnchen) sowie Gänse zu St. Martin und Weihnachten – der größte Betriebszweig von Hof Königstein.

Der Erfolg beruht auf mehreren Faktoren. Die Tiere bekommen ausschließlich eigenes Futter. Das Risiko mit zugekauftem Futter ist das größte bei der Haltung. Die Fertigfutterindustrie ist heute der größte Verwerter von Alt- und Mischölen sowie vielem anderen, was man eigentlich nicht essen will. Die Tiere auf dem Hof Königstein haben viel Platz und Auslauf, Muskeln und Gewebe bekommen Zeit, sich zu entwickeln. Auf dem Königshof gibt es keinen Medikamenteneinsatz oder andere Zusätze, die die Mast beschleunigen. Seit vielen Jahren gibt es einen Boom auf regionale Lebensmittel. Die Gründung der Marke „SooNahe“ vor zehn Jahren war der logische Schritt in die richtige Richtung. Hierbei war Hof Königstein Gründungsmitglied.

Michael Herrmann war lange im SooNahe-Vorstand aktiv

Betreiber Michael Herrmann war sogar mehrere Jahre im Vorstand tätig. Ihm lag es sehr am Herzen, die Marke nach vorn zu bringen. Er trat erst kürzer, als SooNahe professionelle Strukturen bekam und mit Klaus Wilhelm einen hauptberuflichen Geschäftsführer.

Hinzu kommt die Vielseitigkeit der Pute. Kein anderes Tier ist so spannend, schwärmt Herrmann: Sie liefert sieben verschiedene Sorten Fleisch, sehr gut bekömmlich. Allerdings gilt es noch, Widerstände und Vorurteile abzubauen, denn die Ernährungsindustrie hat die Pute auf Schnitzel reduziert. Seit nunmehr 30 Jahren gibt es Puten vom Hof Königstein. Und das soll gefeiert werden. Jeder Interessierte ist beim Jubiläumsprogramm willkommen.