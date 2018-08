Hochwald sieht erste Erfolge durch die neue Strategie

Die Hochwald-Gruppe hat das Jahr 2017 genutzt, um die Strategie 2020 anzustoßen und voranzutreiben. In einem Umfeld sich erholender Märkte habe die Umsetzung erster Bausteine der Strategie im Berichtsjahr zwar Kraft gekostet, Erfolge stellten sich mit einem überdurchschnittlichen Milchpreis aber bereits Anfang 2018 ein, heißt es.

Foto: arnaud weisser

Die Genossenschaftsmolkerei hat einen Umsatz von 1,53 Milliarden Euro erzielt, die Exportquote liegt bei 45,5 Prozent, die Eigenkapitalquote bei 31,5 Prozent. Für 2018 rechnet das Unternehmen mit einem Milchpreis über dem Bundesschnitt. Vorstand und Aufsichtsrat haben den Wegfall des Staffelzuschlags beschlossen.

Das Geschäftsjahr 2017 wurde mit einem Umsatzplus von mehr als 12 Prozent beendet. Fett- und Eiweißmärkte haben sich sehr unterschiedlich entwickelt, auf beiden Märkten gab es enorme Preisveränderungen. Gleichzeitig wirkten erste Effekte aus der Umsetzung der im vergangenen Jahr verabschiedeten Strategie auf das Ergebnis der Gruppe und belasteten die Geschäftsentwicklung außergewöhnlich. Strategische Themen wie die Grundstücksfindung für ein neues Werk, die Entwicklung des Festpreismodells und das Thema Nachhaltigkeit standen im Fokus. An die Milchlieferanten der Muttergenossenschaft wurde 2017 ein Milchpreis von 33,9 Cent pro Kilo (plus 7,8 Cent gegenüber 2016) ausgezahlt.

Im Berichtsjahr wurden wesentliche Investitionen an den Standorten in Hungen, Kaiserslautern, Thalfang und Bolsward getätigt, um Produktionsmengen des Werkes in Weiding aufzunehmen. In Kaiserslautern und in Erftstadt waren zudem Investitionen in die Verarbeitung von GVO-freier Milch notwendig. Die Investitionen im Berichtsjahr lagen bei 38 Millionen Euro. Das Eigenkapital des Konzerns erhöht sich auf 181,5 Millionen Euro, die Eigenkapitalquote stieg von 29,5 auf 31,5 Prozent. Hochwald verfolgt angesichts eines volatilen (sprunghaft, unberechenbar) Milchmarktes weiter die Umsetzung der Strategie Hochwald 2020 mit dem Ziel, den Eigentümern einen überdurchschnittlichen Milchpreis auszahlen zu können. Geschäftsführer Detlef Latka sagte: „Im Vergleich der ersten fünf Monate dieses Jahres liegt Hochwald im Milchpreis über dem Bundesschnitt. Sowohl die Marktentwicklung als auch die ersten Ergebnisse aus Hochwald 2020 sind hierfür ursächlich.“ Hochwald 2020 basiert auf der Stärkung des genossenschaftlichen Modells. Die Ziele gesellschaftliche Verantwortung, Technologieoptimierung, Internationalisierung, Portfolioentwicklung, Organisation und Governance sind fester Bestandteil der Neuausrichtung.

Mut zur Veränderung haben die Mitglieder bewiesen. Das Unternehmen führt zum Ende des Jahres für 2019 ein Festpreismodell ein. Das ermöglicht die Absicherung des Milchpreises über ein Börsenmodell. Außerdem wurde die Entkopplung der Andienungspflicht und der Kündigung verabschiedet. Latka betont: „Hochwald ist eine moderne Genossenschaft, die sich mit modernen Instrumenten und innovativen Ideen weiterentwickelt. Das Festpreismodell und die verkürzte Andienungspflicht sind zwei Beispiele hierfür. Deshalb arbeiten wir auch mit einem eigenen Nachhaltigkeitsmodell.“ Er glaubt, dass Milch als hochwertiges Nahrungsmittel auch in Zukunft von den Verbrauchern geschätzt sein wird. „Sicherlich in mehr Varianten als heute, aber immer unter dem Gesichtspunkt der Qualität.“

Qualität steht auch beim Bau von Greenfield, einer modernen und hocheffizienten Molkerei, im Fokus. Gebaut wird sie im nordrhein-westfälischen Mechernich. Betriebsleiter Thorsten Oberschmidt kündigt an: „Wir planen, das Werk etwa zweieinhalb Jahre nach Baubeginn in Betrieb zu nehmen.“ Der Spatenstich ist für Frühjahr 2019 geplant.