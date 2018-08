Hochschule: Grünes Licht für Campus-Kunstrasenplatz

Aus unserem Archiv

Hoppstädten-Weiersbach

Schon im August oder September soll es so weit sein: Dann können Studenten und Mitarbeiter, aber auch Teams von Vereinen aus dem Umland auf dem Gelände des Umwelt-Campus in Neubrücke auf einem krachneuen Kunstrasenplatz kicken – es wäre dann neben dem Idarer „Haag“ und Baumholder das dritte Fußballfeld mit einem solchen Belag im Landkreis Birkenfeld. Der Zweckverband Projektentwicklung Umwelt-Campus (UCB) Birkenfeld, dem Stadt und Verbandsgemeinde Birkenfeld sowie die Ortsgemeinde Hoppstädten-Weiersbach angehören, hat am Donnerstagabend eine entscheidende Weiche für dieses Projekt gestellt und hinter verschlossenen Türen den Auftrag für die Modernisierung der Freisportanlage an der Hochschule vergeben.