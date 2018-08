Hochkarätiges Kulturprogramm in Hottenbach: KaFF startet am 28. April in die neue Saison

Seit mehr als zwei Jahrzehnten ist der Saal Dahlheimer das Mekka des Kreises Birkenfeld in Sachen Kabarett und Kleinkunst. Auch für das Jahr 2018 haben die Verantwortlichen von KaFF (Kultur auf Feld und Flur) wieder ein sehenswertes Programm zusammengestellt.

Foto: KaFF

In knapp zwei Wochen hat das Warten endlich ein Ende, denn am Samstag, 28. April, um 20 Uhr wird Mathias Tretter als erster Gast des Jahres die KaFF-Bühne mit seinem aktuellen Programm „POP“ erobern. Der vielfach ausgezeichnete Kabarettist nimmt unsere Zeit aufs Korn, in der der Pop in Form des Populismus nicht nur die Politik erreicht, sondern sämtliche Lebensbereiche durch- und zersetzt. Was mit Castingshows begann, erreicht in Donald Trump nun endlich seinen sturmfrisierten Höhepunkt: das Zeitalter des Amateurs – Dilettanz auf dem Vulkan.

Zum zweiten Gastspiel des Jahres reist am 16. Juni Tina Teubner mit ihrem grandiosen Pianisten Ben Süverkrüp an. Tina Teubner ist nicht nur eine begnadete Komikerin, sondern auch eine überirdische Musikerin mit der absoluten Kernkompetenz auf dem Gebiet des autoritären Liebesliedes. Sie lebt in Köln als alleinerziehende Ehefrau und weiß, gereift durch die Erfahrung zahlloser Ehejahre, dass nur eine entschiedene Hand zum Glück führt: Warum soll das, was für die Kinder gut ist, nicht auch für den Mann gut sein?

Gleich doppelt gut wird es bei KaFF am 4. August, denn „klein und gemein“ werden die Goldfarb Zwillinge ihre Pointen auf die Spitze treiben. Ob als Beamtin und Asylsuchende bei der Ausländerbehörde, als diabolisches Schaffnerinnen-Team im ICE, als die beiden einzigen Gehirnzellen von Donald Trump – die Goldfarb Zwillinge wirbeln mit ungeahnter Energie über die Bühne und die Köpfe der Zuschauer und geben einen atemberaubenden Takt vor: bitterböse, präzise und mit einem gehörigen Schuss jüdischen Humors.

Der Erinnerung an einen ganz Großen der deutschen Satire ist der Abend am 15. September gewidmet: Horst Tomayer, gestorben 2013. Marit Hofmann, seine Redakteurin bei „Konkret“, sein Schauspielkollege Christoph Hofrichter und sein Leibregisseur Fritz Tietz tragen das „Wort Hottes“ in die Welt und lesen aus seinen berühmten German Poems, „Deutschen Gesprächen“ und „Ehrlichen Tagebüchern“, zeigen Fotos aus seinem rasanten Radfahrerleben sowie satirische Kurzfilme und bringen das Publikum zum Lachen und Weinen. Und mehr geht ja nicht.

„Obacht Miller“ heißt das neue Programm des Rolf Miller, das er am 6. Oktober in Hottenbach vorstellt. Miller verbreitet in unnachahmlicher Selbstgefälligkeit ein Chaos der verqueren Pointen, mal ums Eck, mal gerade, mit und ohne Dings. Dabei fährt er weiter Cabrio durch die Welt, überzeugt im Diesel, denn Diesel ist Lebensgefühl. Dabei lässt der Satiriker von der Notwendigkeit eines Atomkrieges. bis zum unerlässlichen Selfie beim Autobahngaffen nichts aus.

„Empirisch belegte Brötchen“serviert Marco Tschirpke am 17. November. Ob Gedicht oder Klavierlied – der Komiker Marco Tschirpke weiß sich kurz zu fassen. Gespickt mit Verweisen auf Kunst und Geschichte, ist ein Abend mit dem Gewinner des Deutschen Kleinkunstpreises 2018 vor allem ein intellektuelles Vergnügen. Wie er das Heute mit dem Gestern und das Hohe mit dem Tiefen verquickt, das ist einfach unverschämt lustvoll und unterhaltsam. Doppeltalent Tschirpke gilt gleichermaßen als einer der gewieftesten Pianisten und Poeten seiner Branche. Berühmt sind seine halsbrecherischen Eskapaden am Klavier, während sein Gedichtband „Frühling, Sommer, Herbst und Günther“ zum Bestseller avancierte.

Neben einem hochklassigen Kleinkunstprogramm hat KaFF aber natürlich auch ein alljährliches Großereignis zu bieten, und das ist wie immer der Fronleichnams-Jazz im KaFF-Kulturgarten. Der ist weit und breit nicht nur für seinen gut gelaunten New-Orleans-Jazz mit der Band Storyville four plus two um Schlagzeuger Tom Schilp berühmt, sondern für ebenso gutes Fleisch vom Grill, ein unglaublich vielseitiges Salatbüfett und selbst gemachten Kuchen – und das alles wie immer bei freiem Eintritt.

Nähere Informationen zu allen Veranstaltungen und Kartenvorbestellungen über die Internetseite www.kaff-hottenbach.de.

Von unserem Reporter

Jörg Staiber