Hitzehoch "Helmut": Die einen leiden, die anderen genießen

Kreis Birkenfeld, Es ist heiß, sehr heiß. Auch im Kreis Birkenfeld reden zurzeit alle über das Wetter. Die NZ hat sich umgehört, welche Auswirkungen die aktuelle Hitzewelle hat und zeigt auf, wer von ihr profitiert und wer deswegen momentan überhaupt nicht zu beneiden ist.

1 von 6 Nicht nur die Gabelstaplerfahrer haben aktuell bei Hochwald Sprudel viel zu tun. Die Firma fährt auch bei der Produktion Sonderschichten.



Foto: Drumm 2 von 6 Finia, Till und Jana genießen in Birkenfeld die kühle Erfrischung, die Eismacher Marco Vazzola in den italienischen Nationalfarben serviert hat.



Foto: Drumm 3 von 6 Endlich Abkühlung: Der Sprung ins kühle Nass bereitet nicht nur in Birkenfeld (Foto) den Freibadbesuchern Vergnügen.



Foto: Reiner Drumm 4 von 6 Richtig ins Schwitzen kommen in diesen Tagen Bauarbeiter beim Asphaltieren, wie etwa hier beim Bau der Nahebrücke bei Nahbollenbach.



Foto: Manfred Greber 5 von 6 Bei Rhaunen stehen die Sonnenblumen in voller Blüte.



Große Gewinner der schweißtreibenden Temperaturen mitten in der Sommerferienzeit sind die Freibäder. Das Idarwaldbad Rhaunen verzeichnete am Dienstag mit 1000 Besuchern den höchsten Besuch dieser Saison. Insgesamt kamen bislang rund 16000 Gäste. Sehr gut angenommen wird das neue Kleinkinderplanschbecken, das insgesamt 60 Quadratmeter Fläche umfasst und eine Wassertiefe von bis zu 30 Zentimetern hat. Wasserfall, Rutsche, ein Nashorn mit Spritzdüse, Wasserpilz und Wasserfontäne sorgen für Spaß beim Planschen. Auch die neu angelegte Spielwiese mit zwei Wippen und einem Rutsch- und Klettergerüst begeistert kleine Gäste.

Im Birkenfelder Freibad suchten am Mittwoch 1350 Besucher Abkühlung in den Becken – Rekord für diese Saison. Insgesamt wurden dort bisher bereits 26.500 Gäste gezählt. Angesichts der Wettervorhersagen stehen die Chancen daher gut, dass bereits am Wochenende die 30.000er-Marke geknackt wird. Das Idar-Obersteiner Naturbad im Staden ist seit dem 16. Mai geöffnet: Im Restmonat Mai waren 712 Besucher dort, im Juni 2666 und im Juli bislang 5174. Die meisten Besucher konnte das Bad bis dato am 1. Juli mit 572, am 30. Juni mit 533 und am 24. Juli mit 531 Badegästen verzeichnen.

Vereinzelte Engpässe möglich

Die aktuelle Hitzewelle führt dazu, dass bei Mineralwasserbetrieben Sonderschichten eingelegt werden müssen, so auch bei der Firma Hochwald Sprudel in Schwollen. Dort wird schon seit einigen Wochen auch samstags produziert. „Sobald es wärmer wird, also ab circa 25 Grad, nimmt der Konsum von Mineralwasser und mineralwasserähnlichen Getränken deutlich zu“, sagt Geschäftsführer Sven-Olaf Jensen. Deren Absatz habe sich derzeit um rund 30 Prozent erhöht. Momentan sei das Unternehmen zwar mit allen Produkten in vollem Umfang lieferfähig, sagt Jensen. Er bestätigt aber, dass in der Branche generell Engpässe auftreten können, weil bei Wärmeperioden wie der aktuellen ein doppelter Effekt beim Leergut zum Tragen kommt. Zum einen wird dann ohnehin mehr konsumiert, zum anderen tätigen dann viele Kunden sozusagen Hamsterkäufe. „Sie decken sich dann häufig im Getränkemarkt mit einer deutlich größeren Anzahl an Kisten als sonst ein, um diese zu Hause zu lagern“, sagt Jensen.

Dadurch gebe es einen geringeren Rücklauf, der dazu führen kann, „dass an einzelnen Tagen nicht genügend Kisten und Flaschen für den kompletten gewünschten Bedarf der Märkte und Kunden vorhanden ist“, erläutert der Geschäftsführer von Hochwald-Sprudel. Insofern sei es wünschenswert, dass die Verbraucher ihr Leergut nicht zu lange bunkern, sondern möglichst zeitnah in den Markt zurückbringen, so Jensen.

In außergewöhnlich heißen und trockenen Sommern ist es in der Vergangenheit schon häufiger vorgekommen, dass seitens der Behörden dazu aufgerufen wurde, Wasser zu sparen. Dafür gibt es aktuell im Kreis Birkenfeld aber keine Veranlassung. „Die Trinkwasserversorgung ist gesichert und wird es auch bleiben“, betont Horst Kürschner, Werkleiter des Kreiswasserzweckverbands. Es sei zwar deutlich zu bemerken, dass das aus den Quellen austretende Grundwasser zurückgeht.

Es gibt noch genug Trinkwasser

„Das können wir aber durch die Steinbachtalsperre als unser größtes Trinkwasserreservoir locken auffangen. Es zeigt sich erneut, wie wichtig sie für die Versorgungssicherheit im Kreis ist“, sagt Kürschner. Bis zum 25. Juni war die Talsperre mit einem Fassungsvermögen von 4,8 Millionen Kubikmeter Wasser noch randvoll. Am Donnerstag lag der Pegel zwar 54 Zentimeter über dem Maximalstand. „Sie ist damit aber immer noch mehr als 90 Prozent gefüllt.“

Besonders zu leiden unter dem Wetter haben naturgemäß diejenigen, die im Freien arbeiten. Wenn asphaltiert wird, kommt für die Bauarbeiter zur glühenden Sonne auch noch die Hitze von unten hinzu, denn der Asphalt hat eine Verarbeitungstemperatur von 160 bis 180 Grad Celsius. Das bekamen gestern auch die Männer von Asphaltbau Juchem beim Aufbringen der Deckschicht auf die neue Nahebrücke bei Nahbollenbach zu spüren. Auch die Befahrbarkeit des Asphalts verzögert sich durch das langsamere Auskühlen um etwa einen Tag. Bauleiter Peter Risch kann der Hitzewelle dennoch gute Seiten abgewinnen. „Wenn es jetzt regnen würde, ginge es überhaupt nicht voran“, meint er.

Auch vor Gericht ist die Hitze ein Thema: Bei einem Prozess am Idar-Obersteiner Schöffengericht hatte Richter Johannes Pfeifer am Mittwoch ein Einsehen. Die Robenpflicht wurde aufgehoben. Die schweren schwarzen Umhänge seien mörderisch bei solchen Temperaturen und ließen keinen Luftzug durch. Die Akteure nahmen das Angebot dankbar an. Bei der Ferienfreizeit des Stadtjugendamtes im Tiefensteiner Staden wurden zusätzliche „Bachzeiten“ zur Abkühlung in den Tagesablauf inte-griert. Auch wird darauf geachtet, dass die kleinen Besucher viele Trinkpausen einlegen.

Vera Müller/Axel Munsteiner/Jörg Staiber