Hilfsbereitschaft nach der Flut ist grenzenlos

Die Welle der Hilfsbereitschaft nach der Unwetterkatastrophe im Fischbachtal ist riesig. Viele wollen helfen, spenden, bieten Unterstützung an – vom Saubermachen bis zur Kinderbetreuung und Verpflegung der Helfer. Sogar Wohnungen und Schlafplätze werden zur Verfügung gestellt. Auch aus den Nachbarlandkreisen kommt Unterstützung.

Allerdings wird auch Kritik laut – die Hilfe laufe zu unkoordiniert, es fehle an Struktur. Der Fischbacher Ortsbürgermeister Michael Hippeli richtet eine dringende Bitte an alle, die helfen wollen: Hilfe werde gern angenommen – aber: Momentan sei die Lage schwer überschaubar, und Aktionismus sorge eher für Mehrarbeit als für Entlastung. Man müsse deshalb ein wenig abwarten, um die Hilfe gezielt und strukturiert leisten zu können. Zu den Ungereimtheiten passt auch, dass die Polizei vermeldet hatte, mehrere Häuser seien einsturzgefährdet. Das stimme so nicht, sagt der Ortsbürgermeister. Er kündigt an: Es wird ein Spendenkonto gezielt für Fischbach eingerichtet. Bereits eingerichtet sind solche Konten vom DRK-Kreisverband sowie von der VG- und der Kreisverwaltung (siehe Auslagerung).

Sylvia Ludwig-Dasch und Dominik Lieser tragen in Fischbach (Kreis Birkenfeld) kaputtes Mobiliar aus einem Haus. Der Ort ist am Sonntagabend von einem Unwetter teilweise überschwemmt worden. Zahlreiche Häuser wurden überflutet.

Foto: dpa

Mittlerweile gibt es auch eine eigene WhatsApp-Helfergruppe, in der Hunderte Angebote und Fragen posten, Treffpunkte ausmachen. Gleiches gilt für die Facebook-Gruppe: „Hilfe für die Geschädigten der Fischbach-Katastrophe“, die sich aber auch auf Herrstein und Niederwörresbach bezieht und bereits mehr als 2500 Mitglieder hat. Auch auf privater Ebene wurden gezielte, persönliche Spendenaufrufe initiiert.

Lager in Weierbach eingerichtet

Die Firma EKW Holzwaren im alten Bahnhof in Weierbach (gegenüber vom Globus) stellt ihr Lager als Sammelstelle zur Verfügung. Dort können auch Möbel abgegeben werden. Heute ist die Annahme ab 17.15 Uhr möglich. Klarer Hinweis: Das soll keine Sammelstelle für Sperrmüll werden ... Friseur Benny Engel bietet seinen Salon in der Bismarckstraße heute als weitere Sammelstelle an. Er hat allerdings keinen Platz für Möbel. Er will die Sachen dann zur Sammelstelle in Weierbach fahren.

Der Herrsteiner Wehrleiter Nils Heidrich berichtet, wie es am Dienstag weiterging: „Die Arbeiten wurden um 7 Uhr wieder aufgenommen. Ein Pendelbetrieb für Schuttmulden, die direkt beladen und dann entladen werden können, wurde eingerichtet. Aber das geht nur Schritt für Schritt.“ Heidrich hat beobachtet, dass am Dienstag weniger Helfer vor Ort waren als noch am Vortag. Ab Mittwochvormittag soll eine größere Gruppe von Bundeswehr-Soldaten mit anpacken.

AWB übernimmt Kosten für Container



Seitens der Kreisverwaltung wird eine Schadenskommission eingerichtet, um die Gewährung staatlicher Finanzhilfen in die Wege zu leiten. Das kündigt Landrat Matthias Schneider an: „Wir werden die betroffenen Privatpersonen, Gewerbebetriebe und die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe über die weiteren Verfahrenswege informieren.“ Offenbar fehlt es derzeit vor allem an Containern, um den ganzen Müll und Schutt zu entsorgen. Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises (AWB) hat weitere Container zur Abfallbeseitigung in die betroffenen Ortschaften geschickt. Die Entsorgung ist für die geschädigten Bürger kostenfrei. Sollte die Möglichkeit bestehen, bittet der AWB darum, die Abfälle zu sortieren. Sollten die Betroffenen sich bereits selbstständig um eine Mulde gekümmert haben, werden bei Nachweis der Flutschädigung die Kosten vom AWB übernommen. Infos hierzu gibt es unter Tel. 06782/998.922.

Zwischenzeitlich waren auch mal Gummistiefel und Schippen Mangelware. Die drei Serviceclubs Rotary, Lions Club und Kiwanis Idar-Oberstein haben beschlossen, die Erträge des Weinstandes anlässlich des Nationalparkfestes am 10. Juni für die Hilfe für Familien mit Kindern in der vom Hochwasser betroffenen Region zu verwenden.

Am Standort Herrstein der IGS Herrstein-Rhaunen ist wie bereits berichtet aufgrund der großen Schäden bis auf Weiteres kein Unterricht möglich. Ab Montag, 4. Juni, werden alle Schüler bis zu den Sommerferien am Standort Rhaunen unterrichtet – eine logistische Herausforderung. Auch die Verwaltung der Schule befindet sich bereits in Rhaunen. Auch die VG-Verwaltung hat sich notdürftig in Rhaunen eingerichtet, da Telefon und Strom in der Brühlstraße in Herrstein noch immer nicht funktionieren. Für dringende Fälle – Personenstandsfälle (Standesamt), Melde- und Passwesen – sind Mitarbeiter unter der Telefonnummer 06544/18135 während der üblichen Dienstzeiten zu erreichen.

THW sichert Rutschhang

Die THW-Ortsgruppe Idar-Oberstein hat am Dienstag in Herrstein angepackt, wo ein Hang in ein Wohnhaus zu rutschen drohte. Die vom Starkregen ausgewaschenen Erdmassen wurden mittels eines Schreitbaggers abgetragen. Unterstützt wurde die Ortsgruppe dabei vom THW aus Remscheid.

Nach wie vor gilt in den Gemeinden Bollenbach, Bundenbach, Hausen, Hottenbach, Oberkirn, Rhaunen, Stipshausen, Sulzbach und Weitersbach das Abkochgebot für Trinkwasser. Die Mitarbeiter der VG-Werke arbeiten weiter mit Hochdruck daran, die Trinkwasserqualität wieder herzustellen.

Christian Baldauf (links) besuchte gestern Fischbach.

Foto: Nitsch

Der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, Christian Baldauf, forderte bei seinem Besuch am Direnstagnachmittag „rasche Hilfen für die Betroffenen“. Gemeinsam mit der Bundestagsabgeordneten Antje Lezius machte er sich ein Bild vom Ausmaß der Schäden: „Die Landesregierung muss schnell und unbürokratisch helfen. Die Situation ist angespannt, vielen Einwohnern steht die Verzweiflung ins Gesicht geschrieben. Wir sehen aber auch, welchen Einsatz Feuerwehren, Hilfswerke, Rettungskräfte und Helfer in den vergangenen zwei Tagen geleistet haben. Dafür gilt Ihnen größter Dank.“

Von unserem Redakteurin Vera Müller